Chủ tịch Quốc hội vận động lãnh đạo các nước chia sẻ, chuyển nhượng vắc xin

Dân trí Bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến và tiếp 6 lãnh đạo Nghị viện thế giới trong buổi chiều ngày 7/9, giờ địa phương.

6 lãnh đạo Nghị viện thế giới là Chủ tịch Hạ viện Chile Diego Alfredo Paulsen Kehr, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh Eleanor Lain, Chủ tịch Hạ viện Italy Roberto Fico, Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Ana Maria Mari Machacdo và Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias.

Đây là các quốc gia đều có mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời hoặc là đối tác chiến lược với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo nghị viện đều khẳng định sự coi trọng trong hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, quan tâm thúc đẩy hợp tác trong thương mại, đầu tư và tăng cường chia sẻ công bằng vắc xin phòng chống Covid-19 cũng như tăng cường hợp tác nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam gặp gỡ Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana Maria Mari Machacdo.

Trong cuộc gặp với ông Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana Maria Mari Machacdo bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự trợ giúp quý báu mà Việt Nam đã dành cho nhân dân Cuba trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra thời gian qua. Đồng thời cho biết, Cuba sẵn sàng hợp tác, chuyển giao số lượng lớn vắc xin Abdala ngừa Covid-19 từ nay tới cuối năm 2021, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam.

Hai bên cũng ủng hộ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực có thế mạnh. Đặc biệt với Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2020 sẽ góp phần đưa quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Cuba lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí Quốc hội hai nước cần tăng hợp tác, đưa mối quan hệ hai Quốc hội trở thành một kênh hợp tác quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ thiết bị và vật tư y tế của Ấn Độ đối với Việt Nam để chống Covid-19; mong muốn Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam kiểm soát đại dịch, trong đó, quan tâm thúc đẩy, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận các nguồn cung ứng và sản xuất vắc xin tại Ấn Độ và hợp tác chuyển giao công nghệ vào thời gian sớm nhất có thể.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong cuộc làm việc với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla khẳng định Ấn Độ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, bảo đảm an toàn hàng hải và đặc biệt là sẵn sàng hợp tác trong các vấn đề liên quan đến phòng, chống Covid-19.

Về quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, hai Chủ tịch thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác ký năm 2016 nhân chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh Eleanor Laing, hai bên vui mừng khi quan hệ ngoại giao vẫn diễn ra sôi động, đồng thời duy trì các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch Quốc hội trao đổi với Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh Eleanor Laing về việc cung cấp thêm vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Nghị viện Anh ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận với nguồn cung vắc xin, hỗ trợ các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu và hợp tác về công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam; đồng thời Việt Nam ủng hộ Anh tăng cường quan hệ kinh tế thương mại với khu vực và sẵn sàng hỗ trợ Anh trong quá trình đàm phán để gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Về các vấn đề quốc tế, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Hạ viện Italy Roberto Fico chia sẻ với khó khăn của Việt Nam do đại dịch Covid - 19 gây ra. Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng, Chủ tịch Roberto Fico bày tỏ mong muốn và ủng hộ tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là tư pháp, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…; cảm ơn Việt Nam ủng hộ và cử đoàn tham dự Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu - COP26 tại Glassgow.

Trao đổi với Chủ tịch Hạ viện Italia, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phía bạn giúp Việt nam chuyển nhượng vắc xin dôi dư trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu cấp bách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Italy bước đầu kiểm soát được đại dịch Covid- 19 và mong muốn Chính phủ và Nghị viện Italia tiếp tục giúp Việt nam chuyển nhượng vắc xin dôi dư trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu cấp bách để kiểm soát dịch bệnh.

Hội kiến Chủ tịch Hạ viện Chile Diego Alfredo Paulsen Kehr, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi Chile là một đối tác toàn diện, quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Chủ tịch Hạ viện Chile cho biết Hạ viện đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tin tưởng Thượng viện Chile sẽ xem xét và sớm phê chuẩn trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn phía Mozambique đã quan tâm, tạo điều kiện cho các chuyên gia y tế và giáo dục Việt Nam đang làm việc tại Mozambique, phối hợp thực hiện thành công dự án phát triển cây lương thực và thực phẩm giai đoạn 1.

Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Mozambique để theo học các chuyên ngành Mozambique có nhu cầu cũng như sẵn sàng tăng cường hợp tác chuyên gia y tế, chia sẻ kinh nghiệm với phía Mozambique về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, y học cổ truyền phòng chống dịch bệnh như sốt rét...

Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, trách nhiệm Cũng trong chiều 7/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh nỗ lực tổ chức WCSP5 trực tiếp với quy mô lớn trong đó có đóng góp tích cực của Tổng Thư ký Martin Chungong. Đồng thời đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Tổng Thư ký, góp phần đưa IPU vượt qua những khó khăn, thách thức trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội trong cuộc làm việc với Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong. Chia sẻ những tình cảm sâu đậm như một người bạn và vui mừng trước những thành tựu mọi mặt của Việt Nam, Tổng Thư ký IPU khẳng định luôn ủng hộ Quốc hội Việt Nam và mong muốn tiếp tục có các cuộc gặp, trao đổi trực tiếp, trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội trong thời gian tới. Tổng Thư ký IPU cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã trao tặng khẩu trang y tế cho Ban Thư ký IPU trong năm 2020 giúp phòng chống Covid-19. Tổng Thư ký IPU bày tỏ hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên thảo luận toàn thể của hội nghị về tăng cường hợp tác đa phương nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu, vì sự phát triển của toàn thế giới. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các nghị viện trên toàn thế giới trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, Tổng Thư ký mong muốn Việt Nam tham gia tích cực vào quá trình này. Thư ký IPU hoan nghênh 3 đề xuất của Chủ tịch Quốc hội nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và vai trò của IPU.

Thái Anh