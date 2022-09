Chủ tịch Quốc hội: Tập trung giám sát việc mua, quản lý, sử dụng vaccine

Sáng 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: Phạm Thắng).

Đề nghị giám sát ở 14 bộ ngành và 12 địa phương

Báo cáo do ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trình bày cho biết, nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trong đó, nguồn lực (vật lực, tài lực), gồm: Ngân sách nhà nước, Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, viện trợ ngoài nước, các chính sách tài khóa, các chính sách tiền tệ; nguồn lực huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước. Nhân lực, gồm: lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch được huy động trong ngành y tế, quân đội, công an; lực lượng nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Ông Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo (Ảnh: Phạm Thắng).

Bên cạnh đó là cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với y tế cơ sở; phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính cho y tế cơ sở; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực bảo đảm cho hoạt động của y tế cơ sở. Kết quả thực hiện bao gồm các nhiệm vụ thường xuyên và trong phòng, chống đại dịch (phòng, chống dịch Covid-19), ứng phó với thảm họa.

Nội dung giám sát còn có việc tổ chức bộ máy y tế dự phòng, điều kiện đảm bảo và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế dự phòng. Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với y tế dự phòng; phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính cho y tế dự phòng. Nguồn nhân lực bảo đảm cho hoạt động của y tế dự phòng. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chính sách, pháp luật về y tế dự phòng...

Về phạm vi, đoàn sẽ giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch trên phạm vi cả nước; thời gian giám sát từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2022. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên phạm vi cả nước, thời gian từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2022.

Đoàn dự kiến giám sát trực tiếp tại 14 bộ, ngành (các Bộ: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Y tế, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin - Truyền thông, Văn hóa - Thể thao - Du lịch; Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và 12 địa phương (Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Quảng Ninh, Yên Bái, Nghệ An, Huế hoặc Đà Nẵng, Kon Tum, Phú Yên, An Giang hoặc Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh hoặc Bà Rịa - Vũng Tàu.

Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống y tế

Thảo luận tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao đoàn giám sát đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thực hành kế hoạch, đề cương, phân công chi tiết.

"Đây là một chuyên đề đang thời sự, chắc chắn được đông đảo cử tri và nhân dân đón nhận. Hai lĩnh vực giám sát cũng là vấn đề rất lớn, thời gian không có nhiều vì tháng 5/2023 đã phải trình Quốc hội"- ông Cường đánh giá.

Ông Bùi Văn Cường (Ảnh: Phạm Thắng).

Nhận định đoàn giám sát trong bối cảnh tình hình vụ án liên quan đến Công ty Việt Á đang tác động lớn, ông Bùi Văn Cường đề nghị phương pháp, cách thức làm cần cân nhắc thêm, "tránh việc chỉ nghe một chiều của báo cáo".

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, trong huy động các nguồn lực phòng, chống dịch thì có nguồn lực trong nước và nguồn lực nước ngoài. Riêng nguồn lực nước ngoài có việc tiếp nhận, mua sắm vaccine, vật tư, trang thiết bị y tế.

"Kit test các cơ quan đã làm kỹ rồi, nên chăng không tập trung vào đấy mà tập trung vào vaccine, cơ chế Covax, viện trợ, mua vaccine thế nào và mua có đúng không, phân phối ra làm sao, quản lý sử dụng như thế nào?"- Chủ tịch Quốc hội nói và nhấn mạnh "nên đi sâu hơn".

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị làm rõ hơn chủ trương nghiên cứu, sản xuất, chế tạo vaccine và các thiết bị vật tư trong nước.

"Tôi thấy có cái nói chuẩn bị cấp phép sử dụng, thế mà cuối cùng chả thấy gì, kết quả nghiên cứu, thử nghiệm ra sao? Chúng ta lo ngại dịch chồng dịch, bệnh đậu mùa khỉ... nên vấn đề tự lực tự cường trong phòng, chống dịch rất quan trọng. Vừa rồi Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ chưa làm kỹ, sâu. Chúng ta tập trung cái này để tránh chồng chéo, trùng lắp, lãng phí nguồn lực"- Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, 14 bộ, ngành và 12 địa phương là dự kiến giám sát chứ không nên đi hết, bởi ngành y tế đang rất áp lực, trong khi đó nguyên tắc là không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống y tế Trung ương và địa phương...