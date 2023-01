Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo ở An Giang

Sáng 11/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã thăm, chúc Tết và trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng đi có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ban Công tác đại biểu; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh An Giang…

Chia sẻ với cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2022 đã đánh dấu bước trưởng thành của cả nước và các địa phương, trong đó có tỉnh An Giang. Trong bối cảnh các nền kinh tế trên thế giới đều suy giảm tăng trưởng và lạm phát tăng cao, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP 8,02% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây; chỉ số lạm phát ở mức 3,15% thấp hơn mức Quốc hội đề ra; thu ngân sách Trung ương và địa phương đều tăng cao; các lĩnh vực an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội... đều được bảo đảm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc tỉnh An Giang (Ảnh: CTV).

Trong thành tựu chung của đất nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận có sự đóng góp quan trọng của tỉnh An Giang. Là tỉnh biên giới và đông dân nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, còn nhiều khó khăn nhưng năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của An Giang đạt gần 7%, cao hơn mục tiêu 5,2%; thu ngân sách đạt gần 8.000 tỷ đồng.

"Đặc biệt, qua báo cáo của các đồng chí cho thấy Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh An Giang rất quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc Khơme, dân tộc Chăm, dân tộc Hoa và công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh lại truyền thống "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều" hết sức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội biểu dương tỉnh An Giang đã nỗ lực cùng với Trung ương và các nhà tài trợ chăm lo, làm tốt công tác chuẩn bị để nhân dân đón Tết nguyên đán Quý Mão vui tươi đầm ấm, không để một ai không có tết, không để một ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang những tình cảm thân thiết và lời chúc năm mới tốt đẹp nhất (Ảnh: CTV).

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên đoàn công tác đã trao 200 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch Quốc hội trao 6 phần quà tặng 6 cháu nhỏ là con nuôi của các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Báo cáo của tỉnh An Giang cho biết, đến thời điểm này, trên 13.000 người có công với cách mạng và thân nhân đã nhận quà Tết của Chủ tịch nước với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng; khoảng 132.000 người nhận quà Tết của lãnh đạo tỉnh với kinh phí trên 100 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn; quan tâm thăm hỏi, chăm lo kịp thời cho người lao động do tạm hoãn hợp đồng lao động, bị chấm dứt hợp đồng lao động, mất việc làm trong tỉnh và ngoài tỉnh trở về địa phương...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh An Giang, đã vận động nguồn lực và tiếp nhận gần 25.000 phần quà, gồm tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng, qua đó, đã phân bổ về các địa phương thông qua hệ thống mặt trận để trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trong tỉnh…