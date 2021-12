Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm "phát triển xanh"

Dân trí Tại buổi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, trong đó có phát triển xanh.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 12-15/12/2021.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chiều 13/12, tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug khẳng định mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng quan hệ hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và giao lưu nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug nhấn mạnh Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong việc triển khai chính sách hướng Nam mới và mong muốn thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug cũng cho rằng trên bình diện kinh tế và giao lưu nhân dân, hai nước đã đạt được những tiến triển mà không quốc gia nào có thể sánh kịp. Để đạt được những thành tựu đáng kể như vậy không chỉ nhờ hai bên có cơ sở tương đồng về lịch sử, văn hóa, tình cảm mà còn nhờ nỗ lực cũng như vai trò của Lãnh đạo hai nước, trong đó có Lãnh đạo Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn lời mời thăm chính thức Hàn Quốc và sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình của Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug và Quốc hội Hàn Quốc dành cho Đoàn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vinh dự lần đầu tiên thăm Hàn Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và được chứng kiến những thành tựu phát triển mọi mặt của Hàn Quốc, đặc biệt là trong phát triển kinh tế và phòng dịch COVID-19; nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc lần này nhằm khẳng định sự coi trọng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022, trong đó có việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước lên một giai đoạn phát triển mới trong 30 năm tiếp theo.

Trong không khí cởi mở, chân thành, Chủ tịch Quốc hội hai nước bày tỏ vui mừng trước những phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug đã trao đổi sâu rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực và nhất trí một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Hai bên ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên "Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc" dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc; khẳng định coi trọng quan hệ giữa hai nước và hợp tác chặt chẽ triển khai các hoạt động dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022; nhất trí Quốc hội hai nước cùng Chính phủ, chính đảng và nhân dân hai nước triển khai các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với bối cảnh tình hình mới.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, trong đó có phát triển xanh, đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng cán cân thương mại, trong đó có tạo điều kiện cho hàng nông, thủy, hải sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, nhất là vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, phát triển đô thị thông minh và các ngành công nghiệp tương lai, nông nghiệp và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng rất vui mừng được chứng kiến lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương trao 15 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp của Hàn Quốc trị giá hàng tỷ USD ngay tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra ngay trước cuộc hội đàm. Cùng với đó, 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thỏa thuận hợp tác khác đã được ký và trao trực tuyến. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác phát triển, xem xét nới lỏng hơn nữa các điều kiện ràng buộc về sử dụng hàng hóa, dịch vụ Hàn Quốc trong các dự án sử dụng vốn vay Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội hai nước đánh giá cao việc duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; cùng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phòng chống tội phạm, khủng bố, tội phạm công nghệ cao; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án "Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam".

Trong lĩnh vực hợp tác lao động, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí tiếp tục mở rộng ngành nghề tiếp nhận lao động có trình độ, chuyên môn và các ngành nghề mới mà Hàn Quốc có nhu cầu tiếp nhận; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực việc làm, phát triển nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực lao động thời vụ, lao động kỳ nghỉ…; tiếp nhận số lao động Việt Nam đã được chọn từ năm 2020 theo chương trình EPS (Chương trình hệ thống làm việc).

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19; tăng cường hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19 và trang thiết bị y tế phục vụ trực tiếp công tác phòng chống dịch, nâng cao năng lực y tế; hỗ trợ Việt Nam dự án xây dựng Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Việt Nam bằng nguồn vốn của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF); tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực là thế mạnh của Hàn Quốc như: ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, bảo hiểm y tế, du lịch y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và nhất trí hỗ trợ Việt Nam thực hiện "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030" với mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. Hàn Quốc cũng sẽ hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm; tiếp tục tài trợ và hỗ trợ triển khai một số dự án cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025; tiếp tục phối hơp chặt chẽ trong công tác phối hợp vận chuyển hành khách, từng bước khôi phục khai thác đường bay thẳng giữa hai nước sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug chụp ảnh chung với các đại biểu.

Cũng tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí tạo điều kiện để giới thiệu nhiều hơn về văn hóa, đất nước con người Việt Nam tại Hàn Quốc; tổ chức nhiều hoạt động hai chiều quảng bá văn hóa, nghệ thuật hai nước; đánh giá cao sự dẫn dắt của các huấn luyện viên Hàn Quốc đối với thể thao Việt Nam, trong đó Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã tạo thành công của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, HLV Boxing Kim Sang-bum đã tạo nên nhà vô địch thế giới môn boxing Thu Nhi; hợp tác xúc tiến các hoạt động phục hồi ngành du lịch sau đại dịch, quảng bá về du lịch an toàn, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho khách du lịch hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương; ủng hộ Việt Nam làm tốt vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024; tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Quốc hội hai nước, mong muốn phát triển quan hệ giữa hai Quốc hội trở thành hình mẫu hợp tác nghị viện với việc lập ra các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; triển khai hiệu quả thực chất Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký năm 2013, trong đó có nội dung duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước; hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA)...; nhất trí thúc đẩy phát triển quan hệ "Đối tác hợp tác chiến lược" lên tầm cao mới; cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn, trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước; tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan phục vụ Quốc hội nhằm nâng cao năng lực, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động tham mưu, phục vụ Quốc hội.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng chuyển lời mời thăm Việt Nam của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Tổng thống và Thủ tướng Hàn Quốc.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug đã chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trước đó, vào trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug đã mời cơm thân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại nhà riêng.

Khánh Vân

TTXVN