Chủ tịch Quốc hội gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ

Sáng 17/12, tại trụ sở Quốc hội Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu.

Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Venkaiah Naidu nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ và nhắc lại ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người, nền văn hóa nhiều điểm tương đồng giữa hai nước trong chuyến thăm và tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện kiêm Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu.

Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 cũng như khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Tổng thống Venkaiah Naidu cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã có những hỗ trợ kịp thời trong thời khắc Ấn Độ khó khăn nhất trong phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Tổng thống Ấn Độ đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và thế giới. Hai nước đã phối hợp tốt trong thời gian cùng làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ và luôn quan tâm theo dõi tình hình Ấn Độ, đồng thời chúc mừng Ấn Độ đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

Hai bên đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai bên trong thời gian qua, nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, các cấp của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và trên các kênh Đảng, địa phương và giao lưu nghị sỹ hữu nghị, giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng nhất trí tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022.

Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động phù hợp để hỗ trợ cho doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa có thế mạnh của nhau.

Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ ôtô, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, và các lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác văn hóa, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân và du lịch trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động ứng cử và bầu cử vào các vị trí của các tổ chức quốc tế, cũng như đánh giá cao sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, ủng hộ thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, tự kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

