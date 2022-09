Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những thành tựu chung của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới, có sự đóng góp rất quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh nói chung và của Học viện Quốc phòng nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai giảng năm học 2022 - 2023 của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn).

Học viện Quốc phòng là trung tâm huấn luyện, đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội nhân dân Việt Nam; trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Học viện đã quán triệt chủ trương của Đảng về đẩy mạnh đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Học viện đã chủ động, quyết liệt đổi mới theo hướng chuyển mục tiêu đào tạo từ tư duy quân sự là chủ yếu sang tư duy quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực đào tạo từ đào tạo cán bộ cấp chiến thuật - chiến dịch là chủ yếu sang đào tạo cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược.

Hơn 45 năm qua, Học viện Quốc phòng đã đào tạo được hàng vạn cán bộ cấp cao của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Học viện đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để hoạch định các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Học viện mở rộng trao đổi, đối thoại, giao lưu quốc phòng với các nước; chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn quốc tế song phương, đa phương, nhất là trên Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF); góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Với những thành tích xuất sắc của mình, Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới"; Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viện Quốc phòng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Học viện cần tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện chủ trương "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị" mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai; tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới; đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh trong Quân đội và của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện Quốc phòng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; kế thừa, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm giữ nước và nghệ thuật quân sự của cha ông, làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, quân sự, nhất là những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại… , phát hiện những vấn đề mới và những phương pháp giải quyết mới, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Lễ khai giảng. (Ảnh: Doãn Tấn).

Học viện không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong đào tạo; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác với Học viện, Trường Đại học Quốc phòng - Quân sự, Viện nghiên cứu Quốc phòng - An ninh các nước trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, nhất là về huấn luyện - đào tạo, trao đổi tọa đàm, nghiên cứu học thuật...

"Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong xây dựng Học viện Quốc phòng ngang tầm với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quân sự của đất nước và nền giáo dục quốc phòng tiên tiến trên thế giới; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.