Chủ tịch nước: Xây dựng lực lượng công an vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại

Xử lý nghiêm minh, triệt để nhiều vụ án tham nhũng

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã gương mẫu đi đầu trong quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đã đạt được nhiều kết quả đặc biệt quan trọng trong công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân...

Chủ tịch nước Lương Cường và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN).

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia được thực hiện quyết liệt, chủ động, từ sớm, từ xa, từ cơ sở; xử lý dứt điểm nhiều vấn đề an ninh phức tạp, kéo dài nhiều năm, nhiều đối tượng chống phá trọng điểm.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm tội phạm, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra; tập trung cao độ điều tra, xử lý nghiêm minh, triệt để nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ còn tồn đọng , kéo dài; thu hồi tài sản lớn cho Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đã tạo bước "đột phá" chuyển trạng thái hoạt động trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, vững chắc; huy động được cả hệ thống chính trị, đông đảo quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bộ Công an cũng đã báo cáo với Chủ tịch nước một số vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, các nguy cơ đe dọa về an ninh quốc gia và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đề ra.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương, đánh giá cao Bộ Công an từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã rất chủ động, nắm chắc tình hình, đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần rất quan trọng bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ Công an phải tiếp tục nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đồng bộ, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra, giữ vững ổn định chính trị để phát triển đất nước như tinh thần đã được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt "đã tốt ngày càng tốt hơn, đã xuất sắc ngày càng xuất sắc hơn".

Đồng thời phải tập trung hoàn thành thật tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Theo Chủ tịch nước, cần tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh; gắn với tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy "tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả"; thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong công an nhân dân đồng bộ trên cả 3 mặt là chất lượng văn kiện; chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp trong Công an và chất lượng nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp. Đồng thời chủ động xây dựng Đề án triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân theo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Tiếp tục phối hợp chủ động, có hiệu quả với các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan tư pháp với tinh thần "đã tốt rồi, chặt chẽ rồi, tới đây phải tốt hơn, chặt chẽ hơn". Tập trung làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế để công tác đối ngoại công an nhân dân tiếp tục là trụ cột quan trọng trong đối ngoại của Đảng, Nhà nước.