Chủ tịch nước tặng quà Tết gia đình có công, hộ nghèo tại Hải Phòng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà tới các gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, công nhân lao động tại Hải Phòng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố).

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ, quân và Nhân dân TP Hải Phòng; đồng thời nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo từ sớm các bộ, ngành, địa phương quan tâm đến tất cả các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân khó khăn và người nhiễm chất độc da cam/dioxin, không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng thông tin đến các đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2021 và nêu rõ, trong thành tích chung của cả nước có sự đóng góp quan trọng của thành phố Hải Phòng. Hải Phòng đã thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế thành phố tăng trưởng trên 12%, là một trong những địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong 2 năm liên tiếp, gấp gần 5 lần chung cả nước. An ninh trật tự, an toàn xã hội thành phố luôn được giữ vững, người dân yên tâm hơn, an toàn hơn, cơ sở vật chất kỹ thuật, bộ mặt đô thị đổi thay.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với truyền thống tương thân tương ái, việc chăm lo Tết luôn được quan tâm đối với các gia đình chính sách, những người có công với đất nước, cũng như chăm sóc đối với các hộ nghèo, để mọi người, mọi nhà đều có Tết, đầm ấm vui vẻ. Đây là chủ trương xuyên suốt nhiều năm qua của cả nước và thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều hoạt động, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội để chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân lao động.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc gặp mặt (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố).

Chủ tịch nước cũng lưu ý với thành phố trong thời gian tới cần có chương trình xóa nghèo triệt để hơn. Đối với công nhân lao động, ngoài sự cố gắng nỗ lực, thành phố cần quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân, nhất là nơi nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất và cảng biển.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch nước đã dành tình cảm đặc biệt cho TP Hải Phòng nói chung và với các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân lao động trên địa bàn thành phố nói riêng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Bí thư Thành ủy chúc Chủ tịch nước và Đoàn công tác nhiều sức khỏe, năm mới an khang, thịnh vượng.

Báo cáo với Chủ tịch nước về công tác chăm lo cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, Hải Phòng có 906 người là Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh được Chủ tịch nước tặng quà với mức 600.000 đồng. Đối với gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người thờ cúng liệt sĩ Hải phòng có 44.185 trường hợp được Chủ tịch nước tặng quà với mức 300.000 đồng. Tổng số kinh phí là 13,8 tỷ đồng, thành phố đã tổ chức phát quà của Chủ tịch nước tới từng hộ gia đình.

Đối với quà của thành phố, có 46.000 gia đình có công với cách mạng, được tri ân với mức 5 triệu đồng, trong đó: quà có giá trị là 300.000 đồng, tiền mặt 4.700.000 đồng. Đối với 8.700 hộ nghèo thành phố hỗ trợ với mức 1,6 triệu đồng/hộ; đối với 14.300 hộ cận nghèo hỗ trợ với mức 1.400.000 đồng/hộ. Đối với 1.100 trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội, hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người. Tổng kinh phí thành phố tri ân và hỗ trợ cho các trường hợp là 265 tỷ đồng, cao hơn 10% so với tết năm 2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan một nhà máy sản xuất ô tô và tặng quà các công nhân (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố).

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đều có thưởng cho công nhân trong dịp tết nguyên đán, với mức bình quân 7,5 triệu đồng/công nhân. Đối với quà của Liên đoàn Lao động thành phố và các tổ chức xã hội khác, đã hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, người cai nghiện ma túy, công nhân khó khăn, công nhân bị mắc Covid-19, hỗ trợ vé xe cho người lao động về quê đón tết, với mức từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng, tổng kinh phí là hơn 100 tỷ đồng.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân lao động nghèo.