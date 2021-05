Chủ tịch nước: Nhà cho công nhân còn ít, nhà cho người giàu nhiều hơn

Dân trí Tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Tỷ lệ nhà ở cho công nhân còn quá thấp, trong khi nhà ở thương mại cho người giàu lại nhiều hơn.

Chiều 15/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, Hóc Môn), tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 10 còn có ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Phan Văn Xựng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TPHCM, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần quan tâm chăm lo hơn nữa cho công nhân về nhà ở, y tế, giáo dục...

Trình bày chương trình hành động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng muốn TPHCM phát triển, đưa Việt Nam trở nên hùng cường, thu nhập cao thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP phải có khát vọng mạnh mẽ hơn, có mục tiêu phát triển đúng đắn.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc ví von TPHCM như một chiếc trực thăng có hai cánh quạt. Trong đó, các khu trung tâm phát triển là một cánh quạt, cánh còn lại rất quan trọng là khu vực chậm phát triển, như Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ…

Theo Chủ tịch nước, muốn TPHCM tăng trưởng phát triển bền vững, tức muốn chiếc trực thăng bay cao, mạnh thì hai cánh quạt phải mạnh đồng đều. Vì vậy, cần phát triển vùng phía Tây TP gồm Củ Chi, Hóc Môn thành cực tăng trưởng mới, thành đô thị sinh thái trong thời gian tới và ông sẽ tham gia thúc đẩy quá trình này.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng, cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an sinh xã hội, những tiện nghi cần thiết cho người dân. Đặc biệt là có các sáng kiến về nhà ở cho người lao động, công nhân; phát triển giáo dục, chăm lo y tế cho gia đình công nhân.

Chủ tịch nước đánh giá, TPHCM dù rất cố gắng nhưng tỷ lệ nhà ở cho công nhân còn thấp.

"Thậm chí, nhà 30m2 cho công nhân hiện vẫn rất khó khăn, trong khi nhà ở thương mại cho người giàu có nhiều hơn. Vì vậy, trong thời gian tới cần có cơ chế, đất đai, vốn để làm nhà ở cho công nhân", Chủ tịch nước nói.

Trong khi đó, tại chương trình hành động, bà Nguyễn Thị Lệ cam kết cùng với tập thể lãnh đạo TPHCM phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh; thực hiện tốt chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, gia đình hạnh phúc.

Ứng cử viên Trần Đức Cường cho biết sẽ nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hiệp cho biết sẽ tập trung phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng phục vụ y tế trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực, thu hút các dự án đầu tư về lĩnh vực y, dược.

Đồng thời, chủ động dự phòng, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe của người dân để can thiệp thông qua mạng lưới bác sĩ gia đình, phối hợp với các chuyên khoa khác và hệ thống bệnh viện.

Ông Phan Văn Xựng cam kết thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, gắn kết thân thiện với đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, chủ động phối hợp ngăn chặn tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

