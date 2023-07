Chủ tịch Nghệ An: Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu

Theo báo cáo tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, trong 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đến nay, có 23/41 nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Nghệ An được hoàn thành, đạt tỷ lệ 56%, vượt 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhờ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm cán bộ, cơ quan, địa phương, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính, xử lý kịp thời các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp và người dân, công tác thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An có nhiều "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế còn nhiều khó khăn của cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Nghệ An thu hút đầu tư 60 dự án, điều chỉnh 61 lượt dự án với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là hơn 14.900 tỷ đồng, tăng 17,65% so với cùng kỳ năm 2022. Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu hút đầu tư FDI của Nghệ An tiếp tục là điểm sáng. Trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút 7 dự án FDI, với tổng số vốn hơn 320 triệu USD, xếp thứ 9/63 địa phương trong cả nước.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vẫn thẳng thắn cho rằng công tác cải cách hành chính vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng được mong muốn của người dân và doanh nghiệp.

Thu hút đầu tư FDI là điểm sáng của tỉnh Nghệ An trong 6 tháng đầu năm (Ảnh: T.C).

"Đâu đó vẫn còn tình trạng nhìn nhau, đùn đẩy, thậm chí đâu đó là vấn đề đạo đức công vụ, vấn đề ý thức trách nhiệm. Nhiều khi các đồng chí đứng đầu, các đồng chí lãnh đạo các ngành cũng thực hiện, chấp hành sự chỉ đạo của tỉnh nhưng cấp thực hiện chuyên viên, cấp phòng vẫn còn chỗ này chỗ khác làm chưa tốt", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ.

Người đứng đầu tỉnh Nghệ An yêu cầu sắp tới phải làm rõ những vấn đề này cũng như trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị, tránh đổ lỗi cho nhau.

Theo ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, công tác cải cách hành chính được Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức quan tâm và thể hiện quyết tâm chính trị lớn của lãnh đạo địa phương. Cùng với đó, nhận thức về cải cách hành chính, ý thức trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ công chức ở các sở ngành, các địa phương được nâng lên.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An thông tin kết quả cải cách hành chính tại phiên thảo luận tổ, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An chiều 5/7 (Ảnh: P.B).

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Nghệ An đã cắt giảm được hơn 160 thủ tục hành chính. Đây là sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn các chính sách, rút ngắn được thời gian xử lý các thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, người đứng đầu Sở nội vụ tỉnh Nghệ An cho rằng một bộ phận cán bộ, công chức có tâm lý sợ bởi cải cách hành chính yêu cầu phải rút ngắn thời gian xử lý công việc nhưng cũng yêu cầu sự chuẩn chỉ của thực hiện công vụ, phải đúng quy trình, quy định, không thể bỏ sót bất kỳ quy trình, quy định nào hoặc phải xin ý kiến ngành này, ngành kia... Ông Hưng cho rằng, cần phải chia sẻ với áp lực của đội ngũ công chức hiện nay.

"Dĩ nhiên đâu đó vẫn có hiện tượng về đạo đức công vụ, vẫn có chỗ này chỗ kia. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, chúng ta đã xử lý kỷ luật và bắt tạm giam hơn 50 cán bộ công chức cấp huyện cấp xã, 15 viên chức bị khởi tố...", ông Hưng thông tin.