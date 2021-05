Chủ tịch huyện Việt Yên lên tiếng về việc công nhân khu phong tỏa "cầu cứu"

Dân trí Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, một số công nhân trong khu vực bị phong tỏa đưa thông tin lên mạng kêu gọi hỗ trợ vì hết nhu yếu phẩm, là không chính xác.

Cung cấp lương thực cho người dân trong vùng cách ly y tế tại thôn My Điền. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Sáng ngày 15/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, ông có nhận được thông tin phản ánh của nhiều công nhân tại các tổ dân phố My Điền 1, 2, 3, thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên) cho biết, sau 5 ngày cơ quan chức năng phong tỏa khu vực, nhiều công nhân đã rơi vào cảnh khó khăn, hết lương thực.

UBND huyện đã ngay lập tức tổ chức kiểm tra việc cung cấp hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu vực phong tỏa trên và kịp thời hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn.

Ngay chiều 14/5, huyện đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phát nhu yếu phẩm cho các công nhân khó khăn. "Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các công nhân được cung cấp nhu yếu phẩm đầy đủ, kịp thời. Cá biệt mới có trường hợp khó khăn" - ông Phương cho biết.

"Chúng tôi cũng sẽ đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang sớm hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn để gỡ bỏ phong tỏa đối với khu dân cư này", ông Phương nói.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Chu Bá Tuân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên - cho biết, chiều 14/5, đơn vị phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phát 2 nghìn suất quà cho công nhân ở trong khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế gồm My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3, thị trấn Nếnh. Mỗi suất quà gồm mì tôm, sữa, bánh. Các thành viên Tổ giám sát cộng đồng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Nếnh mang quà đến từng khu nhà trọ, tránh việc tập trung đông người. Đến nay công nhân khu phong tỏa đã ổn định, có đủ nhu yếu phẩm cần thiết.

Chốt kiểm soát y tế khu dân cư huyện Việt Yên.

Đến hết ngày 14/5, đơn vị đã tiếp nhận hơn 1,3 tỷ đồng tiền mặt và hàng nghìn khẩu trang, lương thực, thực phẩm (trị giá khoảng 2 tỷ đồng) để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ông Tuân cho biết thêm: "Một số công nhân trong khu phong tỏa đưa thông tin lên mạng kêu gọi hỗ trợ nhu yếu phẩm do gặp khó khăn, nhưng thực tế qua kiểm tra chúng tôi nhận thấy chỉ một số trường hợp cá biệt khó khăn thực sự, còn lại đa số công nhân có đủ nhu yếu phẩm. Vì công ty, người dân ở khu trọ và nhiều tổ chức khác đến hỗ trợ.

Chúng tôi đã chỉ đạo các xã phối hợp với Mặt trận phân phát nhu yếu phẩm hợp lý, tránh chồng chéo. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức xem xét xử lý nghiêm người đưa thông tin chưa đúng sự thật, gây hoang mang trong nhân dân".

Dự kiến, trong ngày hôm nay 15/5, việc lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân và công nhân trong vùng phong tỏa sẽ được hoàn thành. Sau đó cơ quan chức năng sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các khu vực trên để chuyển sang trạng thái phòng chống dịch mới.

Quảng Ninh ủng hộ Bắc Giang 4 tỷ đồng chống dịch Quảng Ninh ủng hộ Bắc Giang 4 tỷ đồng chống dịch Covid-19. Sáng nay (ngày 15/5), tại lễ xuất quân đưa đoàn cán bộ, y, bác sĩ của tỉnh cùng nhiều trang thiết bị hiện đại lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh đã ủng hộ tỉnh Bắc Giang 4 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Liên quan đến đoàn thầy thuốc tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ ở Bắc Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng 200 triệu đồng; TP Uông Bí hỗ trợ đoàn nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị trị giá 50 triệu đồng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh trao tặng đoàn thầy thuốc lên đường làm nhiệm vụ tại Bắc Giang 200 triệu đồng. Ngày 14/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã ký văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn. Theo văn bản, hiện nay, tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang rất phức tạp và có nguy cơ bùng phát. Trong khi đó, năng lực xét nghiệm của tỉnh Bắc Giang còn hạn chế. Để đáp ứng các biện pháp quyết liệt về phòng, chống dịch trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ lực lượng y tế giúp tỉnh Bắc Giang xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ công nhân, người lao động trong khu công nghiệp Quang Châu và toàn bộ địa bàn huyện Việt Yên bắt đầu từ ngày 15/5. An Nhiên

Bá Đoàn