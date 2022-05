"Chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch ở trong lòng, luôn có nguy cơ trỗi dậy"

Sáng 12/5, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phải tự vượt lên những thiếu sót, yếu kém

Phát biểu tại đây, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho biết, suốt đời Hồ Chí Minh quan tâm đến đạo đức cách mạng và tự mình nêu gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng. Đó là điểm chói sáng trong tư tưởng và hành động của Người.

"Nói tới cán bộ, đảng viên, bao giờ Người cũng nhấn mạnh đức là gốc. Đức và tài không tách rời nhau nhưng đức là gốc, phải có đủ 4 đức cần, kiệm, liêm, chính mới là người toàn vẹn. Thiếu một đức thì không thành người", ông Hoàng Chí Bảo nói.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Thành Đạt).

Muốn có đạo đức cách mạng thì phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đó là cuộc đấu tranh suốt đời, phải tự vượt lên những thiếu sót, yếu kém, thậm chí những tầm thường, xấu xa, hư hỏng của chính mình, nó xa lạ với phẩm chất đạo đức cách mạng. Đấu tranh từ bỏ chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh với chính mình, phải có dũng khí tự phê phán và sẽ có không ít sự đau đớn ở trong lòng.

Nêu bật giá trị trường tồn, có ý nghĩa dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh qua tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", ông Hoàng Chí Bảo cho rằng, đó là một tổng kết lớn về đạo đức cách mạng, từ lý luận đến thực tiễn, trình bày một hệ thống các vấn đề về xây dựng đạo đức cách mạng và kiên quyết đánh bại chủ nghĩa cá nhân.

Khẳng định tư tưởng của Người là di sản vô cùng quý giá, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương luôn tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ."

Từ thực tiễn kết quả phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, tận tâm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh trong khi truy bắt tội phạm, đang làm nhiệm vụ tuần tra, phòng, chống dịch Covid-19; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ nghĩa cá nhân là trở lực cho xây dựng đạo đức cách mạng

Phát biểu tại đây, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo, trách nhiệm cầm quyền, thực hiện sứ mệnh giai cấp và dân tộc.

"Hồn cốt trong mỗi tác phẩm của Hồ Chí Minh bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước cách mạng đều toát lên tinh thần đạo đức là "gốc", trong đó tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" được xem như một tuyên ngôn của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, thể hiện cả tầm vóc tư tưởng và giá trị chỉ dẫn thực hành đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh", Thường trực Ban Bí thư nói.

Theo Thường trực Ban Bí thư, đạo đức của Đảng khi được giáo dục, giác ngộ, thấm sâu vào mỗi đảng viên sẽ thúc đẩy chế độ kỷ luật tự giác, giải phóng con người khỏi mọi động cơ vụ lợi cá nhân, dấn thân cho mục tiêu chung, đặt sự nghiệp cách mạng của Đảng lên trên hết, trước hết, làm cho triệu người như một, tạo nên sức mạnh vô địch.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh và sách nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thành Đạt).

Nhận thức chủ nghĩa cá nhân là "kẻ thù hung ác", là trở lực cho xây dựng đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập hệ quan điểm, chỉ rõ bản chất, đặc điểm, biểu hiện, tính nguy hiểm của chủ nghĩa cá nhân và định hình phương thức quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

"Người cho rằng, chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết, không "mình vì mọi người" mà chỉ muốn "mọi người vì mình"; chủ nghĩa cá nhân là "kẻ thù hung ác", "một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm"… Vì vậy, phải luôn tỉnh táo đề phòng và kiên quyết tiêu diệt", ông Võ Văn Thưởng nói.

Theo Thường trực Ban Bí thư, chủ nghĩa cá nhân nằm ngay trong chính mỗi con người, luôn có nguy cơ trỗi dậy, bùng phát khi có cơ hội. Đóng vai trò quyết định trong chống chủ nghĩa cá nhân là nội lực của mỗi con người được bảo đảm bằng nền tảng đạo đức đủ sức tự chủ bản thân, kiểm soát được ham muốn, khiến hành vi không vượt qua lằn ranh của pháp luật và đạo đức xã hội.

"Chủ nghĩa cá nhân là "kẻ địch ở trong lòng" nên muốn "chống" phải bắt đầu từ "xây", trong đó vai trò quyết định là tu dưỡng, rèn luyện, kiểm soát ham muốn, nâng cao năng lực đề kháng trước cám dỗ. Cám dỗ sẽ làm cho con người ta xuống dốc không phanh", Thường trực Ban Bí thư nói.