Chồng kỹ sư biến sân thượng thành vườn rau, trái sum suê tặng vợ

Dân trí Khu vườn sân thượng được thiết kế khoa học giúp cung cấp nguồn thực phẩm sạch, góp phần tạo cảnh quan đẹp đồng thời là không gian thư giãn lý tưởng.

Bản thân là người yêu thích cây cối và muốn có thực phẩm an toàn để sử dụng, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (38 tuổi, sống ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) luôn mong ước có một vườn rau sạch riêng của gia đình.

Khi chuyển từ chung cư xuống nhà đất, chồng chị Huyền (kỹ sư xây dựng) thấu hiểu mong muốn đó, nên quyết định thiết kế tặng vợ một khu vườn sân thượng. Trước khi bắt tay vào trồng, chồng chị Huyền còn cẩn thận vẽ 3D mô phỏng khu vườn.

Tầng trên cùng của căn nhà có tổng diện tích 120m2. Khoảng 20m2 được vợ chồng chị Huyền làm nhà kho, bên cạnh đó là không gian thưởng trà, ngắm cảnh có mái che bằng kính. Diện tích còn lại được bố trí thành khu vườn nhỏ trồng các loại rau trái và hoa.

Tiếp giáp với không gian mái kính là thảm cỏ xanh mướt, xung quanh được tô điểm với nhiều cây cảnh và hoa. Chị Huyền đặt thêm các tấm đá thớt lên trên, tạo thành lối đi dẫn ra vườn rau.

Toàn bộ vườn sân thượng được chồng chị Huyền tự tay thiết kế cụ thể, tỉ mỉ. Ban đầu, anh làm chống thấm sàn, sau đó đánh sàn dốc về phía đường ống, lát đá nhám mặt sàn, tiếp đó lắp hệ thống thoát nước ở dưới rồi trải một lớp vải địa kỹ thuật lên trên. Lớp vải địa có tác dụng ngăn đất trôi xuống dưới mặt sàn mà vẫn thoát được nước. Sau khi các công đoạn trên hoàn tất, chồng chị Huyền đổ đất trồng cây.

Nhằm tiết kiệm diện tích và trồng được nhiều loại rau, cây trái, đôi vợ chồng trẻ thiết kế giàn inox phía trên cho các giống thân leo như su su, bầu, bí, mướp, thiên lý,... có điều kiện phát triển.

Bên dưới giàn, gia chủ xây 8 ô đất hình chữ nhật. Mỗi ô trồng một loại rau như rau dền, rau muống, rau mồng tơi, cải kale, cà tím, rau cải,...

Hàng rào quanh vườn cũng được tận dụng làm góc trồng đậu đũa, đậu cô ve, dưa chuột. Nhờ vậy, trong vườn luôn có hơn chục loại rau, củ khác nhau để gia đình thưởng thức.

Ngoài rau xanh, bà mẹ 38 tuổi còn trồng một số loài hoa như: hoa hồng, hoa hướng dương, hoa tulip,... và các giống cây ăn quả như: dưa lưới, dưa lê, sung Mỹ.

So với làm vườn dưới mặt đất, trồng rau trên sân thượng khó khăn hơn do lượng đất ít ỏi, nắng nóng gay gắt tác động trực tiếp lên cây. "Khi trời chuyển sang mùa hè, thời tiết nắng nóng, tôi phải tưới nước 2 lần/ngày cho những cây thân leo. Khi có gió to, hoa trồng trên sân thượng dễ bị gãy đổ nếu như không được cột cẩn thận từ trước", chị Huyền chia sẻ.

Với những cây thân leo như: bầu, bí, mướp, su su, người trồng phải khoanh gốc, làm đất thật tơi xốp cho bộ rễ đâm khỏe, hút được nhiều dinh dưỡng, như vậy mới có thể ra trái sum suê.

Gia đình chị Huyền không sử dụng phân hóa học hay thuốc trừ sâu, chỉ trộn đất với phân bò, phân gà và ủ phân từ rác thải nhà bếp để lấy nước tưới. Ngoài ra, chị Huyền còn tự chế dung dịch từ hỗn hợp tỏi, ớt, gừng ngâm rượu để phun cho cây giúp phòng ngừa sâu bệnh.

Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, khoa học nên chỉ với 5m3 đất, cặp vợ chồng trẻ làm được khu vườn sân thượng xanh tốt, thu hoạch rau trái thường xuyên. Ngoài để gia đình thưởng thức, chị còn mang rau, trái tặng người thân, bạn bè và hàng xóm xung quanh.

Mỗi buổi sáng, chị Huyền thường dậy sớm, tranh thủ lên vườn hái rau ăn cho cả ngày. Sau khi tan làm, chị dành khoảng 1 tiếng để chăm sóc vườn. Cứ 2-3 lần/tuần, nữ gia chủ sẽ bắt sâu cho cây vào buổi tối. Tổng chi phí đầu tư cho khu vườn khoảng hơn 200 triệu đồng.

Từ lúc khởi công cho đến khi hoàn thiện, chồng chị Huyền giám sát liên tục nên khâu thi công khu vườn rất cẩn thận và tỉ mỉ. Hơn 3 năm qua, khu vườn chưa từng bị ngập úng, nước thoát rất nhanh và cây cối luôn xanh tốt.

Từ khi có vườn sân thượng, gia đình chị Huyền không chỉ yên tâm về chất lượng thực phẩm mà còn có thêm không gian thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc.

"Vào dịp cuối tuần, các thành viên trong gia đình đều lên vườn, cùng nhau chăm sóc cây cối và thu hoạch rau. Các bé nhà tôi có thêm không gian tìm hiểu, khám phá về thiên nhiên ngay tại nhà. Khu vườn không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm sạch mà còn mang lại nhiều giá trị tinh thần cho gia đình, kết nối mọi người gần lại với nhau hơn", chị Huyền bộc bạch.

Thảo Trinh