Chống dịch sáng tạo, nhân dân Đông Anh được Thủ tướng tặng bằng khen

Chiều 16/5, tại UBND huyện Đông Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc huyện Đông Anh về thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các tập thể được tặng bằng khen của Thủ tướng gồm: Nhân dân và cán bộ huyện Đông Anh; Trung tâm Y tế huyện Đông Anh; nhân dân và cán bộ thôn Lỗ Giao (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh).

Các cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng gồm: ông Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh; ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; ông Nguyễn Tiến Cương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Anh và ông Nguyễn Hữu Phan, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lỗ Giao (xã Việt Hùng).

Theo Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên, ở đợt dịch thứ 4, thời điểm ngày 30/4, huyện Đông Anh ghi nhận 2 trường hợp là F1 của BN2911 làm việc tại KCN Thăng Long có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1. Ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên do tiếp xúc với bệnh nhân tỉnh Hà Nam, huyện đã tổ chức phong tỏa cách ly một làng có 499 hộ với hơn 2.300 nhân khẩu.

Huyện bố trí 3 chốt kiểm soát chặt chẽ, tuy nhiên bên trong làng, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường, nhu yếu phẩm của người dân vẫn được cung cấp đầy đủ.

Đến nay, Đông Anh có 4 điểm dịch Covid-19 phải thực hiện phong tỏa, nhưng nhờ cách làm sáng tạo, nhất là với mô hình cách ly "3 lớp", huyện Đông Anh vẫn kiểm soát tốt tình hình và thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng trao bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc mừng và biểu dương các tập thể và mong muốn địa phương tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không lơ là, mất cảnh giác, không hoang mang, mất bình tĩnh, quyết tâm chủ động quyết liệt, bản lĩnh, đồng bộ, hiệu quả với cách làm sáng tạo của huyện Đông Anh như vừa rồi để tiếp tục phát huy trong thời gian tiếp đây.

"Với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, chúng ta chuyển từ trạng thái phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, lấy tấn công là chính để dập tắt dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình" - Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Mô hình cách ly "3 lớp": chống dịch hiệu quả, không ngăn sông cấm chợ!

Lớp 1 là siết chặt cách ly những gia đình F1, toàn bộ F2 và người đi đến ở vùng dịch. Ở vòng này, huyện phân công lực lượng thường trực 24/24h.

Lớp 2 là lập chốt kiểm soát sinh hoạt nội bộ tại các ngõ, xóm.

Lớp 3 là khoanh vùng vòng ngoài đối với tất cả các thôn, làng, tổ dân phố với 1.611 chốt.

Để thực hiện được mô hình này, huyện Đông Anh huy động trên 11.000 tình nguyện viên và các lực lượng liên ngành tham gia để bảo đảm việc kiểm soát y tế.

Theo Chủ tịch Hà Nội, ngay từ ngày đầu tiên phát hiện ca F1 vào ngày 30/4, huyện Đông Anh đã có cách làm sáng tạo là khoanh vùng ổ dịch "3 lớp" tại những nơi bị cách ly, vừa bảo đảm an toàn phòng dịch, vừa "không ngăn sông cấm chợ", làm đảo lộn đời sống người dân. "3 lớp" đó là: Lớp lõi có dịch giãn cách theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, lớp thứ 2 thực hiện theo Chỉ thị 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và lớp ngoài cùng theo Chỉ thị 19-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

"Cách thức thực hiện phong tỏa "3 lớp" đã "khóa chặt" nguồn lây theo từng mức độ và giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động sinh hoạt và lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp… đến nay, tình hình dịch trên địa bàn huyện Đông Anh cơ bản đã được kiểm soát, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các nhiệm vụ tổ chức bầu cử bảo đảm an toàn, đúng tiến độ; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định" - Chủ tịch Chu Ngọc Anh khẳng định.