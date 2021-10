Chính thức dừng hoạt động các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào Hà Nội

Dân trí UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố dừng hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ; phối hợp Sở Y tế, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giám sát, kiểm soát y tế.

Ngày 22/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, ban hành Công điện số 22/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, với quan điểm xuyên suốt nhằm giữ vững thành quả đạt được, Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trong từng lĩnh vực, từng địa phương; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch những tháng cuối năm.

Ban Chỉ đạo, UBND các quận, huyện, thị xã… chịu trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn; đảm bảo nguyên tắc theo quy định của Chính phủ, thành phố, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tại nhà ga, bến tàu, địa điểm công cộng…; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

Hà Nội chưa chính thức công bố thành phố thuộc cấp độ dịch nào theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Ảnh: Mạnh Quân).

Các địa phương thường xuyên đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên từng địa bàn theo hướng dẫn của ngành Y tế và chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Trung ương và thành phố.

Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã huy động sự vào cuộc của các lực lượng từ cơ sở, nòng cốt là lực lượng công an kết hợp với việc phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng, mô hình "liên gia tự quản", các lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, các đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh… trong công tác phòng, chống dịch bệnh, rà soát, giám sát di biến động dân cư, nhất là người từ các địa phương khác về thành phố.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức hướng dẫn, triển khai kịp thời việc công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng trên cổng thông tin điện tử của địa phương và ngành y tế; thông tin truyên truyền kịp thời để các tổ chức, đơn vị, người dân thực hiện bảo đảm an toàn, phòng chống dịch trên địa bàn.

Đặc biệt, Hà Nội giao Sở Y tế báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho phù hợp, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 12/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội chính thức dừng hoạt động 22 chốt kiểm soát người ra vào cửa ngõ thành phố (Ảnh: Đỗ Quân).

Ngành Y tế duy trì công tác xét nghiệm tầm soát các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của ngành; Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vaccine, ưu tiên tiêm vắc xin mũi 2 cho nhiều nhóm đối tượng tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao… tiến tới tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi khi có vắc xin và hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và tại các địa bàn, khu vực cách ly y tế.

Đáng chú ý, Công an thành phố được giao dừng hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra/vào thành phố; chủ trì phối hợp Sở Y tế, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giám sát, kiểm soát y tế bảo đảm việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các tổ chức, cá nhân liên quan tại các sân bay, nhà ga, bến xe và các tuyến giao thông của ngõ trên địa bàn thành phố theo quy định…

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn, tham khảo ý kiến của đại diện ban phụ huynh học sinh để khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động giáo dục và đào tạo tương ứng cấp độ dịch tại các địa bàn…

Đáng chú ý, trong công điện dài 4 trang được UBND TP Hà Nội ban hành ngày hôm nay không có nội dung thể hiện thành phố đang ở cấp độ dịch nào.

Trước đó, ngày 12/10, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT hướng dẫn các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch.

Đến tối 15/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phát đi thông tin cho biết, Hà Nội có 2 tiêu chí 1 đạt cấp độ 1, căn cứ theo nội dung Quyết định 4800 do Bộ Y tế ban hành.

4 cấp độ dịch Theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", 4 cấp độ gồm: Cấp độ một (vùng xanh): - Ca mắc mới dưới 20, không cần xét tiêu chí về độ bao phủ vaccine. - Ca mắc mới trong khoảng 20 - <50 và độ bao phủ vaccine đạt ≥70%. Cấp độ 2 (vùng vàng): - Ca mắc mới trong khoảng 20 - <50 và độ bao phủ vaccine đạt dưới 70%. - Ca mắc trong khoảng 50 - <100 và độ bao phủ vaccine đạt ≥70%. Cấp độ 3 (vùng cam): - Ca mắc mới trong khoảng 50 - <100 và độ bao phủ vaccine đạt <70%. - Ca mắc mới ≥150 và độ bao phủ vaccine đạt ≥70%. Cấp độ 4 (vùng đỏ): Vùng có số ca mắc mới ≥150 và độ bao phủ vaccine đạt <70%.

Nguyễn Trường