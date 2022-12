Chiều nay tọa đàm "Tiềm năng ý tưởng - công nghệ từ Sáng kiến an toàn giao thông 2022"

Khởi động từ ngày 27/8, Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022 do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công An, phối hợp với Báo điện tử Dân trí tổ chức và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tài trợ đã đi qua 4 tháng với 3 vòng thi chính thức là sơ khảo, chung khảo và chung kết. Hơn 200 bài dự thi cho hai hạng mục Ý tưởng và Giải pháp công nghệ đã được gửi về cho ban tổ chức nhằm chọn ra 20 sản phẩm xuất sắc được lựa chọn giới thiệu cùng độc giả trên landing page của Báo điện tử Dân trí.

Từ ngày 8/12, top 20 đã trải qua vòng Chung khảo bình chọn trực tuyến đầy gay cấn và sôi động, khi thu hút hơn 20.000 lượt bình chọn của độc giả trên khắp cả nước, chỉ trong 2 tuần khởi động.

Ngày 26/12, vòng chung kết của cuộc thi đã diễn ra với phần thi hackathon dành cho các sản phẩm thuộc hạng mục Giải pháp công nghệ. Sáng 27/12, 15 đội thi xuất sắc nhất đã có bài thuyết trình ý tưởng, giải pháp trước hai nhóm giám khảo và thực hiện phản biện.

Chiều 27/12, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022 đã khép lại với lễ trao giải, tìm ra những sản phẩm hội tụ đủ các yếu tố về tư duy mới, công nghệ hàng đầu và có khả năng cao áp dụng vào thực tiễn ở Việt Nam là sản phẩm "Giải pháp bỏ đèn đỏ và tổ chức phân luồng giao thông đường bộ tại Thủ đô Hà Nội, TPHCM" và sản phẩm "Hệ thống quản lý giao thông thông minh" nhận được giải nhất cùng phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Tọa đàm trực tuyến sẽ diễn ra vào 15h ngày 30/12 (Ảnh: Hữu Nghị).

Để cuộc thi không chỉ dừng lại ở cuộc thi, mà đúng với tinh thần của những người xây dựng chương trình là đưa ý tưởng, giải pháp của người dân vào thực tiễn cuộc sống, giúp bộ mặt giao thông Việt Nam trở nên văn minh hơn, Báo điện tử Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến "Tiềm năng ý tưởng - công nghệ Sáng kiến An toàn giao thông 2022" để gợi ý những định hướng phát triển nhằm ứng dụng các bài thi xuất sắc vào thực tế.

Tọa đàm có sự tham gia của bà Nguyễn Phi Lê, Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo BK.AI, đại học Bách Khoa, Giám khảo chấm thi hạng mục Giải pháp Công nghệ an toàn giao thông; ông Lê Bảo Trung, Trưởng ban khoa học giáo dục, Báo điện tử Dân trí, Giám khảo chấm thi hạng mục Giải pháp Công nghệ an toàn giao thông cùng hai đại diện tác giả là ông Dương Anh Tuấn, tác giả đạt giải Nhất hạng mục Ý tưởng và anh Đỗ Huy Anh, đại diện nhóm tác giả Vũ Công Duy đạt giải Nhất hạng mục Giải pháp Công nghệ.

Tọa đàm diễn ra vào lúc 15h ngày 30/12 và được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử Dân trí.