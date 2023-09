Chiếc thang dây "thần kỳ" trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Bịt khăn ướt lên mũi để tránh khói độc

Trưa 14/9, anh Nguyễn Công Huy (41 tuổi, sống tại chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng nhiều người dân ở chung cư đến nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Đình nhận sách vở, gạo, mắm từ sự ủng hộ của các "mạnh thường quân".

Gần 2 ngày trước, căn chung cư mà gia đình anh Huy sinh sống bốc cháy dữ dội khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương. Thời điểm hỏa hoạn, gia đình anh Huy gồm 4 người may mắn thoát nạn nhờ chiếc thang dây do anh mua từ trước đó - nhiều người gọi đó là "chiếc thang dây thần kỳ".

Vẻ mặt vẫn còn bần thần, chưa hết sợ hãi, nhớ lại thời điểm chung cư bốc cháy, anh Huy kể vào khoảng 23h đêm 12/9, gia đình anh chuẩn bị đi ngủ. Vừa chợp mắt, anh bị đánh thức bởi tiếng hò hét "cháy nhà" của người hàng xóm.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh vội bật dậy mở cửa kiểm tra. Cánh cửa vừa mở, anh thấy khói ùa vào phòng, xộc thẳng lên mũi.

Lúc này, anh phán đoán nhà đã cháy lớn nhưng không thể thoát bằng cửa chính, phải tìm cách ra ngoài ở cửa phụ có ban công.

Lập tức anh gọi vợ, con dậy và yêu cầu mọi người bình tĩnh, chạy vào phòng tắm làm ướt khăn mặt để đắp lên mũi rồi lấy khẩu trang bịt bên ngoài tránh hít phải khói độc. Rồi đi chuẩn bị chiếc thang dây anh đã mua dự phòng từ 10 năm trước.

Anh Nguyễn Công Huy sau khi thoát khỏi đám cháy nhờ chiếc thang dây (Ảnh: Trần Thanh).

Sau đó, anh Huy lấy áo khoác buộc chặt con trai 5 tuổi vào sau lưng rồi chạy ra cửa phụ, thả thang dây xuống dưới để đưa gia đình thoát nạn khỏi đám cháy.

Vì cõng con nhỏ nên anh Huy xuống thang đầu tiên còn vợ và người con đang học lớp 10 xuống sau.

Tuy nhiên, khi vừa thả thang dây xuống thì 3 mẹ con ở tầng 2 cũng trèo ra chiếc thang dây Thấy vậy, anh vội nhắc họ bình tĩnh xuống dưới.

"Tôi xuống gần đến nơi thì mọi người dưới đất đỡ lấy cháu bé. Thấy con nhỏ đã an toàn tôi gọi vợ và con lớn xuống, may mắn cả nhà đều an toàn", ánh mắt vẫn chưa hết sợ hãi anh kể và cho biết khi gia đình thoát nạn khoảng 3 phút, khói đen đã bao trùm toàn bộ khu vực ban công.

Thang dây trị giá 850.000 đồng giúp 7 người thoát nạn

"Việc thoát nạn khi cháy chỉ trong khoảng 3-5 phút, nếu chậm hơn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng" anh nhận định và chia sẻ, tại cửa phụ của căn hộ mà gia đình sinh sống đã trang bị thang dây thoát hiểm dài 25m, trị giá 850.000 đồng được mua cách đây gần 10 năm.

Căn hộ trên vợ chồng anh mua từ năm 2015, rộng hơn 48m2, với giá 870 triệu đồng. Khi chuyển về đây sống, anh Huy làm việc tại ban quản trị khoảng 2 năm.

Trong vụ cháy đêm 12/9, có 7 người thoát nạn an toàn nhờ chiếc thang dây từ cửa sổ phụ nhà anh Huy.

"Sự việc quá đau lòng, mất mát lớn, đặc biệt tại tầng 3 nhà tôi có 7 người tử vong, 1 người gãy chân khi nhảy từ tầng 3 xuống", anh Huy buồn bã nói.

Anh cũng gửi lời cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân trong những ngày qua.

Đặc biệt các mạnh thường quân đã hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, sữa, sách vở cho học sinh.

"Đến thời điểm này số người thiệt mạng quá lớn, nhà tôi đều an toàn là điều hạnh phúc nhất với cả gia đình.

Tôi mong muốn các nạn nhân bị thương đang được chăm sóc ở viện sớm bình phục còn người không may tử vong thì gia đình, chính quyền địa phương cần tổ chức tang lễ chu đáo cho họ", giọng anh Huy nghẹn lại.

Anh Huy chia sẻ, các hộ dân ở chung cư cần trang bị thang dây, mặt nạ phòng độc, khăn ướt để tránh hít phải khói độc khi xảy ra cháy. Đặc biệt là không được chủ quan đối với cháy vì hậu quả rất khó lường.

Anh chia sẻ, điều quan trọng nhất để thoát hiểm khi cháy là sự bình tĩnh. Khi cháy, nếu cửa chính, cửa thoát hiểm đều có khói, lửa thì người dân cần chạy ra cửa sổ, cửa phụ dùng thang dây để thoát hiểm, không được chạy vào nhà tắm.

"Nếu không có chiếc thang dây, gia đình tôi khó có thể bảo toàn tính mạng", anh Huy tâm sự.

Được biết, anh Nguyễn Công Huy là bác sỹ tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Người dân đội mưa đến thắp hương cho các nạn nhân

Ngày 14/9, Hà Nội mưa nặng hạt từ sớm, nhưng nhiều người đã sắp xếp thời gian đến đặt hoa và thắp hương trước hiện trường vụ cháy chung cư mini ở số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trưa 14/9, trước cửa căn chung cư mini số 37 được người dân lập tạm bàn thời để người dân có thể đặt hoa, thắp nén hương cho những người đã mất.

Em Nguyễn Phương Linh, Phạm Hà Linh và Tô Thị Linh,... (học sinh lớp 9, Trường THCS Khương Đình) sau giờ học buổi sáng đến thắp hương cho các nạn nhân xấu số.

Rưng rưng nước mắt, Phương Linh nói trong nước mắt em có một số người bạn đã tử vong trong vụ cháy ở chung cư mini này.

"Em học cùng khối với bạn H.A. Mấy ngày trước gặp nhau ở hành lang của trường em và bạn còn nói chuyện vậy mà giờ mỗi đứa một nơi", Linh nghẹn ngào.

Thắp xong nén hương, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt buồn rầu ngó vào hiện trường vụ cháy, chị Giang (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) bật khóc nức nở.

Chị bộc bạch, các nạn nhân tử vong quá thương tâm, còn người thoát nạn sẽ ám ảnh phần đời còn lại.

"Tôi ủng hộ các nạn nhân 5.000.000 đồng là tiền con gái tặng sinh nhật. Tối qua khi công an xác định 56 người tử vong, cả đêm tôi không ngủ được, cứ nghĩ bao nhiêu con người gào thét, cầu cứu mà ứa nước mắt", chị Giang chia sẻ.

Vẻ mặt còn chưa hết mệt mỏi, ông Trần Kim Thanh, Tổ trưởng tổ dân phố 20, phường Khương Đình, kể vào khoảng 23h20 đêm 12/9, khi ông chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng hô hoán cháy.

Lúc này, ông vội mở cửa kiểm tra phát hiện căn chung cư mini gần nhà đang bốc cháy.

Đến nơi, ông thấy nhà xe tầng 1 bốc khói nghi ngút, lửa đỏ rực, nhiều người la hét cầu cứu trong hoảng loạn.

"Khi đó tôi cùng với một số người dùng bình cứu hỏa tìm cách dập lửa nhưng vô vọng vì ngọn lửa quá bỏng rát khủng khiếp", ông Thanh kể và chia sẻ, khi dập tắt được đám cháy ông có cảm giác bất an vì số người trong chung cư mini quá lớn. Tuy nhiên, số người thoát khỏi đám cháy lại không như mong đợi.

Ông Thanh cho biết thêm, chung cư mini xảy ra hỏa hoạn xây dựng sai phép, từ 6 tầng được phê duyệt lên thành 9 tầng.

Khi căn chung cư này xây dựng đến tầng 8, một số người dân trong khu vực gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương vì nhà quá cao, vượt quy hoạch.

Sau đó, các cấp chính quyền xuống kiểm tra và ra quyết định đình chỉ thi công.

"Một thời gian ngắn sau đó tòa chung cư này tiếp tục được xây dựng lại và không thấy người dân nào ý kiến hay kiện cáo gì nữa", ông Thanh nói.

Trong 20 năm giữ cương vị Tổ trưởng tổ dân phố 20, phường Khương Đình ông Thanh đã chứng kiến nhiều vụ cháy lớn nhỏ. Song vụ cháy chung cư mini đêm 12/9 đối với ông là quá đau xót và khủng khiếp nhất trong đời ông.