Chỉ số cải cách hành chính: Bộ Tư pháp đứng đầu, Bộ Công Thương cuối bảng

Sáng 17/4, Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tổ chức hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX 2023) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để đánh giá xác định PAR INDEX 2023, Bộ Nội vụ đã khảo sát hơn 89.000 phiếu, trong đó, có 39.765 phiếu của người dân, 49.458 phiếu điện tử khảo sát nhóm đối tượng là công chức, lãnh đạo, quản lý tại các bộ, địa phương và lãnh đạo các hội, hiệp hội.

"Đây là một cuộc điều tra xã hội học có quy mô lớn, có tính toàn diện, đa dạng, đa chiều, tiếp cận đánh giá từ dưới lên trên, đánh giá cả bên trong và bên ngoài cơ quan, tổ chức", Bộ Nội vụ cho hay.

Trụ sở Bộ Tư pháp (Ảnh: BTP).

Theo Bộ Nội vụ, năm 2023, PAR INDEX các bộ, cơ quan ngang bộ có 2 nhóm điểm.

Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số PAR INDEX trên 80%, bao gồm 14 đơn vị: Bộ Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhóm thứ hai, đạt kết quả PAR INDEX dưới 80% gồm Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương.

Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng PAR INDEX 2023, đạt 89,95%, còn Bộ Công Thương đứng cuối bảng xếp hạng với kết quả PAR INDEX 2023 đạt 78,03%, thấp hơn 11,92% so với đơn vị dẫn đầu.

Trụ sở Bộ Công Thương (Ảnh: Thanh tra).

Có10/17 đơn vị có PAR INDEX 2023 tăng cao hơn so với năm 2022, tăng cao nhất là Bộ Ngoại giao (+5,83%).

Trong 7 bộ có kết quả PAR INDEX 2023 giảm hơn so với năm 2022 thì giảm nhiều nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (-5,31%).

PAR INDEX 2023 cấp tỉnh: Quảng Ninh lần thứ 6 dẫn đầu bảng

Đối với Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 92,18%.

"Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính cả nước. Xếp vị trí thứ 2 là TP Hải Phòng, đạt 91,87% và cũng là năm thứ 4 liên tiếp Hải Phòng đạt kết quả chỉ số >90%", Bộ Nội vụ thông tin.

Theo Bộ Nội vụ, một số địa phương khác đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính, như: Hà Nội (91,43%, xếp thứ 3); Bắc Giang (91,16%, xếp thứ 4) và Bà Rịa - Vũng Tàu (91,03%, xếp thứ 5).

Đứng cuối bảng xếp hạng là tỉnh An Giang, đạt 81,32%.

"An Giang đã có nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, một số nội dung cho kết quả khá tích cực như cải cách thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy. Nhưng một số nội dung cải cách còn bộc lộ nhiều hạn chế, như: Chậm công bố, công khai thủ tục hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi chưa nghiêm; còn khá nhiều nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 nhưng tỉnh An Giang chưa hoàn thành hoặc hoàn thành muộn so với quy định", Bộ Nội vụ lý giải kết quả.

Ngoài ra, một số địa phương khác cũng có kết quả PAR INDEX 2023 khá thấp là Sóc Trăng (81,70%, xếp thứ 62); Bình Thuận (81,87%, xếp vị trí thứ 61).

PAR INDEX 2023 ở cấp tỉnh được dựa trên kết quả đánh giá 8 chỉ số thành phần, gồm: Chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công; cải cách chế độ công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Trong đó, chỉ số thành phần "Cải cách thủ tục hành chính", địa phương đứng đầu là Hòa Bình (99,93%) và đứng cuối là Bạc Liêu, đạt 79,48%.

Chỉ số thành phần "Cải cách thể chế", đứng đầu là tỉnh Sơn La và xếp cuối là TPHCM.

Ở chỉ số thành phần "Cải cách tổ chức bộ máy", đứng đầu bảng xếp hạng là tỉnh Sơn La và đứng cuối là Bình Thuận.

Chỉ số thành phần "Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương", dẫn đầu cả nước là Quảng Ninh, đạt 94,42%; xếp vị trí cuối bảng 63/63 là tỉnh Bắc Kạn (đạt 63,06%).