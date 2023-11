Cháy trường bán trú ở Sơn La, một học sinh lớp 9 tử vong

Chiều 26/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La), cho biết, khoảng 10h30 cùng ngày, tại khu nhà ở bán trú của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Khoang, xã Mường Và, xảy ra cháy lớn.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà ở bán trú gồm 12 phòng, và làm một em học sinh lớp 9 tử vong (dân tộc Mông, trú tại bản Huổi Dương, xã Mường Và) tử vong.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Tin tức Sơn La).

"Thời điểm xảy ra cháy, trong phòng ở bán trú có 5 em học sinh, thì có 4 em may mắn thoát ra khỏi phòng từ ô cửa sổ, còn em nam sinh lớp 9 do cơ thể to quá nên không thoát được ra ngoài. Chính quyền địa phương đã tới hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân" bà Kiên nói.

Vụ cháy khiến một em học sinh lớp 9 tử vong (Ảnh: Tin tức Sơn La).

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xã Mường Và thuộc xã biên giới của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế còn nhiều khó khăn. Do quãng đường từ trường về nhà khá xa, các em học sinh chủ yếu ăn ở, học tập tại trường theo hình thức bán trú.

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Khoang, xã Mường Và có khoảng hơn 200 học sinh đang ở bán trú.