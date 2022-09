Cháy lớn tại xưởng chăn đệm ở Hà Nội, 3 mẹ con bị thương

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, vào khoảng 15h30 cùng ngày, trên địa bàn thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn xảy ra vụ cháy làm 3 người bị thương.

"Vụ cháy xảy ra khiến 3 nạn nhân là mẹ con trong một gia đình bị thương. Những người này sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 103. Thông tin lan truyền rằng vụ cháy làm 3 người chết là thất thiệt", ông Sáng nói.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cũng chi viện thêm 4 xe chữa cháy, tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng cho biết, khu vực xảy ra cháy có diện tích 300m2, gần sát khu dân cư. Tổ công tác đã nhanh chóng dập lửa và ngăn cháy lan.

Đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Kho xưởng chăn ga bị thiêu rụi (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ kho xưởng có kết cấu mái tôn. Một phần mái tôn đổ sập. Đám cháy cũng ảnh hưởng đến ngôi nhà 3 tầng dạng ống liền kề.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đám cháy với những thông tin thất thiệt về việc có người mắc kẹt trong nhà xưởng, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên những thông tin này ngay sau đó đã được gỡ bỏ.

Hiện UBND huyện Thanh Oai đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an điều tra vụ việc và truy tìm những đối tượng tung tin thất thiệt về nhiều người tử vong trong đám cháy.