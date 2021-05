Cháy lớn hơn 3 tiếng thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng

Dân trí Chiều 5/5, đám cháy lớn bùng phát đã thiêu rụi nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 chứa giấy trong khu công nghiệp Phú Bài.

Cháy lớn hơn 3 tiếng trong Khu công nghiệp Phú Bài.

Vào khoảng 17h10 chiều 5/5, một đám cháy lớn bỗng bùng lên tại nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 chứa giấy của Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát (Khu Công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Ngay sau đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, cùng phối hợp với hơn 200 người của các lực lượng quân sự, UBND phường Phú Bài, Công ty Thiên An Phát... tham gia dập lửa và khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng.

Đám cháy lớn xảy ra tại Công ty Thiên An Phát chuyên về dệt may tại Khu công nghiệp Phú Bài.

Do ngọn lửa quá lớn nên lực lượng phòng cháy chữa cháy phải điều 14 xe cứu hỏa đến hiện trường. Vào khoảng gần 18h30, các lực lượng đã tạm thời khống chế đám cháy, không để lửa cháy lan sang các công ty bên cạnh.

Nhưng ở thời điểm này, nhà xưởng chứa giấy - nơi được cho là điểm phát lửa đầu tiên - đã sập hoàn toàn. Xe múc được điều động đến hiện trường dọn đống đổ nát, các chiến sĩ tiếp tục tiến vào dập lửa.

Đến gần 21h tối cùng ngày, đám cháy tuy đã được khống chế nhưng lửa vẫn còn âm ỉ. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp về chỉ đạo các lực lượng chữa cháy.

Được biết Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát chuyên sản xuất bao bì, thùng giấy, phụ liệu may mặc. Vụ cháy không gây ra thương vong về người nhưng thiệt hại lớn về vật chất cho công ty này.

Nhà xưởng chứa giấy nghiêng gần sập.

Công tác chữa cháy gặp nhiều nguy hiểm.

Nhiều lực lượng chữa cháy.

200 chiến sĩ cố gắng dập lửa.

Hiện trường đổ nát của khu nhà xưởng bị sập do đám cháy.

Đại Dương