Cháy hội trường xã là do chập điện

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào ngày chủ nhật (26/8), hội trường UBND xã Hải Lộc bất ngờ bốc cháy, toàn bộ tài sản bàn ghế, loa đài… đều bị cháy thành tro. Báo cáo nhanh của xã này cho biết tài sản thiệt hại gần 600 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hậu Lộc đã phân công lực lượng tiến hành điều tra; đồng thời trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, thu mẫu vật gửi giám định tại Viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an để xác định nguyên nhân cháy.

Kết quả giám định tại Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, nguyên nhân cháy được cho là do chập điện. Ngọn lửa bốc ra từ chiếc quạt treo tường khiến tàn lửa rơi xuống ghế gây cháy lan trong hội trường.

Kết quả khám nghiệm hiện trường của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cũng xác định không phát hiện chất cháy, chất nổ. Quá trình cháy do cửa đóng kín nên đã sinh nhiệt gây nổ, vỡ một số cửa kính của hội trường. Công an tỉnh cũng xác định tài sản thiệt hại chỉ trên 300 triệu đồng.

Nguyễn Thùy