Cháy cực lớn tại công ty hóa chất rộng hàng nghìn mét vuông

Dân trí Đến hơn 16h chiều 28/6, đám cháy lớn vẫn đang bùng phát dữ dội tại một công ty sản xuất hóa chất nằm trong KCN Long Bình (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) khiến hàng nghìn mét vuông nhà xưởng đổ sập.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h40 chiều cùng ngày, một số người dân và bảo vệ phát hiện khói và lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ khu xưởng của Công ty hóa chất Ariang Chemical Co (tên tiếng việt là Công ty TNHH Liên doanh Hóa chất Arirang) nằm trên đường số 6, KCN Long Bình, phường Long Bình, TP Biên Hòa, nên vội hô hoán mọi người đến dập lửa.

Đám cháy bùng lên dữ dội từ khu kho xưởng của Công ty hóa chất Ariang Chemical Co

Lúc này, một số bảo vệ và công nhân công ty đã dùng bình cứu hỏa mini lao vào dập lửa nhưng do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên mọi nỗ lực đều bất thành. Chỉ trong ít phút đám cháy đã bao trùm toàn bộ khu xưởng, cột khói đen từ đám cháy bốc cao hàng kilomet.

Nhận được tin báo, PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều động khoảng 20 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Do đám cháy bùng phát lớn cùng với việc có gió to, bên trong xưởng lại có nhiều vật liệu dễ cháy nên khiến cho việc khống chế đám cháy của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Một khu xưởng rộng hàng nghìn mét vuông đã bị thiêu rụi đổ sập.

Cột khói khổng lồ trong vụ cháy công ty hóa chất trong KCN Long Bình

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực triển khai nhiều biện pháp khống chế ngọn lửa không để đám cháy lan sang các kho xưởng và công ty lân cận.

Được biết, Công ty hóa chất Ariang Chemical Co là công ty có vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc, tiền thân là công ty Liên doanh Mực in Arirang được thành lập vào tháng 6/2002. Công ty này chuyên sản xuất các loại mực in dùng trong công nghệ in ống đồng trên màng BOPP, HDPE, LDPE, AL-Foil, PET, PVC, giấy, da nhân tạo, sơn epoxy, các loại hạt nhựa tạo màu (Masterbatch) dùng trong ngành công nghiệp nhựa.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại hiện trường:

Cột khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Khu xưởng rộng hàng nghìn mét vuông bị ngọn lửa thiêu rụi, đổ sập

Lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai đã huy động gần 20 xe cứu hỏa đến hiện trường

Do bên trong công ty có nhiều vật liệu dễ cháy khiến việc tiếp cận đám cháy và dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cố gắng khống chế ngọn lửa không cho cháy lan sang các công ty lân cận.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản có giá trị bên trong công ty đã bị thiêu rụi, thiệt hại về tài sản dự đoán là rất lớn.

Khoa Nam