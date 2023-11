Cháy căn hộ chung cư ở Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng cho biết, lúc 7h35 sáng nay 18/11, tại phòng 301 khu nhà L7 - A9, thuộc khu chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) đã xảy ra cháy.

Cảnh sát PCCC&CNCH phun nước dập lửa (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Khu vực 4 (KV4) của Công an TP Hải Phòng đã điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy.

Tại hiện trường, tổ công tác xác định đám cháy xảy ra tại tầng 3 phòng 301 khu nhà L7 - A9 khu chung cư Hoàng Huy.

Đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện An Dương và Đội PCCC&CNCH KV1, nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy để phun nước dập lửa.

Sau 30 phút nỗ lực chữa cháy, đến 8h sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Công an quận An Dương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy theo quy định.