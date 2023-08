Chặn xe, đánh người ở cao tốc Long Thành - Dầu Giây vì xin vượt không được?

Ngày 26/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) làm việc với hai người đàn ông trong nhóm chặn xe, đánh tài xế trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sau khi cả hai ra trình diện.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại (Ảnh: nạn nhân cung cấp).

Trước đó 1 ngày, anh N.H.T. (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân), nạn nhân bị đánh cũng đến cơ quan công an gửi đơn tố giác. Tại trụ sở công an, bước đầu hai người đàn ông khai nhận nguyên nhân xảy ra ẩu đả do cả hai xin vượt xe anh T. nhưng không được.

Trước đó như Dân trí đưa tin, khoảng 16h ngày 24/8, anh N.H.T (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chạy ô tô trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai về TPHCM. Khi gần đến điểm rẽ vào nút giao để ra vòng xoay Phú Hữu bất ngờ bị ô tô 7 chỗ và một ô tô 16 chỗ (cùng biển số TPHCM) chặn đầu xe.

Khi anh T. xuống xe, ba người trong nhóm trên lao đến dùng hung khí đánh tới tấp vào vùng đầu tay khiến nạn nhân gục xuống đường. Phát hiện vụ việc, một số người đến can ngăn họ mới dừng tay.

Vụ việc khiến anh T. bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân đã trình báo cơ quan công an ngay sau đó.