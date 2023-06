Cây đổ, trụ điện gãy đôi trong cơn mưa dông ở Bình Dương

Đến 22h ngày 28/6, lực lượng dân quân phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vẫn đang phối hợp cùng nhân viên điện lực khắc phục sự cố trụ điện bị gãy đôi, cây xanh bị đổ ngang đường ĐX27 do ảnh hưởng của cơn mưa chiều cùng ngày.

Trụ điện bị gãy đôi, cây xanh cỡ lớn bật gốc đổ chắn ngang đường (Ảnh: Ban chỉ huy quân sự phường Phú Mỹ).

Theo đó, chiều tối cùng ngày, nhiều nơi trên địa bàn Bình Dương có mưa lớn. Trong đó, TP Thủ Dầu Một cũng xảy ra mưa to ở một số khu vực. Do mưa to kèm gió lớn trên địa bàn phường Phú Mỹ đã khiến trụ điện bị gãy đôi, cây xanh cỡ lớn bị bật gốc đổ chắn ngang đường ĐX27.

Thời điểm xảy ra sự cố không có người đi đường nên may mắn không có thương vong. Ghi nhận tại hiện trường, cây xanh đổ đè lên dây điện, trụ điện bị gãy đôi.

Cây xanh cỡ lớn bị bật gốc đổ chắn ngang đường (Ảnh: Ban chỉ huy quân sự phường Phú Mỹ).

Nhận tin báo, lực lượng dân quân phường Phú Mỹ đã có mặt để cắt tỉa cây xanh, di chuyển khỏi khu vực. Nhân viên điện lực thành phố cũng đến hiện trường, khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, tối 22/6 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng xảy ra cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập đến yên xe.

Tại đường Thích Quảng Đức (TP Thủ Dầu Một), người dân nơi đây nhận định rằng chưa từng có năm nào mưa dẫn đến ngập nặng như năm nay.