Cao Bằng trao trả 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Dân trí 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị phát hiện tại một nhà nghỉ thuộc phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, vừa được cơ quan chức năng trao trả lại nước bạn.

Lực lượng chức năng trao trả 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (Ảnh: Đỗ Nam).

Ngày 2/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang trao trả 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho lực lượng chức năng nước bạn qua cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, Cao Bằng.

Trước đó, ngày 19/7/2021, qua tin báo của người dân, phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Sông Hiến, TP Cao Bằng kiểm tra, phát hiện 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, lưu trú tại một nhà nghỉ thuộc phường Sông Hiến.

Công an cho biết, 4 người Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm kiếm việc làm.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng đi cách ly y tế 14 ngày. Hết thời hạn cách ly theo quy định, các đối tượng đã được trao trả cho phía Trung Quốc.

Trần Thanh