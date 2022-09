Cảnh sát phát tờ rơi song ngữ trên "phố cà phê đường tàu"

Ngày 24/9, tổ liên ngành gồm Phòng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục cắm chốt, giám sát việc thực hiện đóng cửa các quán cà phê trên "phố đường tàu", thực hiện an toàn giao thông đường sắt tại khu vực các phường Điện Biên (quận Ba Đình), Hàng Bông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm).

Lực lượng CSGT phát tờ rơi, giải thích cho du khách nước ngoài hiểu về việc tuyên truyền, tránh mất an toàn giao thông tại khu vực "phố đường tàu" (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Lực lượng chức năng cho biết, tại đoạn đường sắt qua các khu vực này, đặc biệt là đoạn đường sắt từ đường Trần Phú đến phố Phùng Hưng sau giãn cách xã hội xuất hiện trở lại tình trạng đông nghẹt du khách trong và ngoài nước đến uống cà phê, chụp ảnh... gây nguy hiểm và mất trật tự an toàn giao thông.

Để lập lại trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường sắt này, sáng 24/9, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Phòng CSGT đã tổ chức phát tời rơi bằng song ngữ Anh - Việt với mục tiêu nhắc nhở, tuyên truyền cho nhiều bạn trẻ, du khách nước ngoài thực hiện nghiêm các quy định, không tập trung đông người tại khu vực trên.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt cho biết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, tờ rơi bằng song ngữ Anh - Việt được đơn vị nghiên cứu và đề xuất phát hành với nội dung tập trung và cảnh báo các nguy cơ khi du khách tới vui chơi, chụp ảnh trên khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như khu vực đường sắt có tàu hỏa chạy qua mỗi ngày.

Các du khách được lực lượng chức năng phát tờ rơi song ngữ sáng 24/9 (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Nội dung tờ rơi tuyên truyền phong phú khi giới thiệu, cập nhật những văn bản quy định pháp luật liên quan đến việc đóng cửa những hàng quán mọc quanh khu vực "phố đường tàu".

Trong sáng 24/9, rất nhiều du khách khi được phát tờ rơi đều vui vẻ chấp hành hướng dẫn của lực lượng cắm chốt tại khu vực trên, không bước qua hàng rào an ninh vào chụp ảnh lưu niệm, không tập trung đông người tại khu vực đường sắt giao với đường bộ trên phố Trần Phú, Điện Biên, Lê Duẩn.