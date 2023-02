Cảnh sát kịp thời dập tắt đám cháy cửa hàng gần trường học

Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 23h15 ngày 22/2 tại cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng T.H. trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh). Cửa hàng này nằm trong khu dân cư đông đúc, gần trường tiểu học.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Công an TP Tây Ninh điều động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Do cửa hàng bị khóa hai lớp (cửa kéo và cửa cuốn) nên lực lượng công an phải sử dụng máy cắt phá.

Khi cửa mở, đám cháy bên trong bùng phát mạnh, Công an tỉnh Tây Ninh phải điều thêm nhiều phương tiện và 20 cán bộ chiến sĩ tăng cường hỗ trợ, xử lý. Đến rạng sáng 23/2, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ việc không thiệt hại về người nhưng hàng hóa bên trong cửa hàng đã bị thiêu rụi. Bước đầu công an nhận định nguyên nhân cháy là do sự cố hệ thống điện.