Cảnh sát giao thông Bạc Liêu ra quân xử lý vi phạm cao điểm lễ 30/4-1/5

Ngày 17/4, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ (CSGTĐB) Công an tỉnh Bạc Liêu ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/40-1/5.

Trung tá Nguyễn Phương Bắc - Phó trưởng Phòng CSGT ĐB Công an tỉnh Bạc Liêu - khẳng định, trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn lấy người dân là chủ thể, trung tâm. Mọi hoạt động của CSGT phải bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân.

"Kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng; đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông" - Trung tá Nguyễn Phương Bắc nhấn mạnh nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 (Ảnh: TM).

Lực lượng CSGT ĐB Bạc Liêu cũng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nhất là các hành vi đua xe trái phép, uống rượu bia điều khiển phương tiện, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chủ phương tiện trong quản lý, giáo dục con em, học sinh, sinh viên về trật tự an toàn giao thông.

Phó trưởng Phòng CSGT ĐB Bạc Liêu Nguyễn Phương Bắc cho biết, trong dịp nghỉ lễ, lực lượng sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông như Nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, tự ý cải tạo phương tiện, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ quy định…