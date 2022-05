Sáng 26/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Nhiều đại biểu bày tỏ sự quan tâm với luật này và tập trung thảo luận về chức năng, quyền hạn của CSCĐ, đặc biệt là biện pháp vũ trang của CSCĐ.

Trách nhiệm khi nổ súng

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) đặt vấn đề về việc CSCĐ được phép mang theo vũ khí, vật liệu nổ lên máy bay dân sự khi làm nhiệm vụ, trong đó có trường hợp bảo vệ hàng đặc biệt, áp giải bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

"Theo dự thảo luật thì CSCĐ được mang vũ khí, vật liệu nổ lên máy bay. Ở đây cần phải giải thích hàng đặc biệt là gì thì trong dự thảo luật chưa nêu" - ông Tám lập luận và cho rằng "phải có sự giải thích để tránh việc lạm dụng, bởi khi áp giải bị can, bị cáo thường có biện pháp còng tay, lên máy bay thì còng chân, vậy có cần phải mang theo vũ khí lên máy bay nữa không?".

Đại biểu Tô Văn Tám (Ảnh: Quochoi).

"Cảnh sát cơ động được nổ súng khi nào? Ai chịu trách nhiệm?" cũng là những câu hỏi ông Tám băn khoăn.

"Trong dự thảo luật nêu khi thực hiện nhiệm vụ có tổ chức thì người chỉ huy có quyền ra lệnh nổ súng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa nêu rõ trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước chủ thể nào. Đề nghị cần bổ sung quy định theo hướng khi ra lệnh nổ súng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên" - ông Tám nêu rõ.

CSCĐ được quyền vào chỗ ở của cá nhân?

Đề cập tới vấn đề CSCĐ vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được quy định trong dự thảo Luật CSCĐ, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn Thừa Thiên Huế) cho rằng việc vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân hiện nay đang áp dụng theo quy định của pháp luật về phòng chống khủng bố.

"Theo khoản 2, Điều 22 của Hiến pháp, mọi người có quyền bất khả xâm phạm đến chỗ ở. Không ai được vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, việc phải khám xét phải theo luật định" - đại biểu Hải cho biết và đề nghị ban soạn thảo bổ sung lại quy định.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Thanh Tâm).

Về việc CSCĐ được quyền giải tán các vụ tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, ông Hải cho rằng cần bổ sung quy định "tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, gây nguy hiểm đến an toàn xã hội".

"Có những trường hợp tập trung đông người không gây rối an ninh trật tự nhưng gây nguy hiểm cho xã hội, nhằm đảm bảo quy định chặt chẽ và thống nhất với các luật liên quan. Ví dụ như thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, đã có nhiều biện pháp được đưa ra, trong đó có việc hạn chế tụ tập đông người vì có thể làm lây lan dịch bệnh" - ông Hải nói.

Trang bị máy bay cho CSCĐ

Phát biểu ý kiến thảo luận về dự án Luật CSCĐ sáng 26/5, đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) quan tâm tới việc trang bị máy bay, tàu thuyền cho CSCĐ.

Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định loại máy bay cụ thể. Tuy nhiên, theo ông Thắng, vấn đề cần quan tâm là CSCĐ được trang bị máy bay ở mức độ nào, loại máy bay nào để quá trình tổ chức, thực hiện được thuận lợi.

Đại biểu Hoàng Đức Thắng (Ảnh: Quochoi).

"Cần phải xây dựng khung khuôn khổ pháp luật, xác định khuôn khổ pháp lý để trang bị máy bay cho CSCĐ, bảo đảm máy bay được phục vụ đúng mục đích hoạt động có tính riêng biệt của lực lượng, tránh lãng phí, đồng thời không làm phát sinh sự chồng chéo, xung đột với các phương tiện bay của các lực lượng khác và nhất là quản lý không gian bay, bảo đảm sự thống nhất giữa yêu cầu hoạt động bay của cảnh sát cơ động với hoạt động, kiểm soát, chỉ huy thống nhất bảo vệ vùng trời của lực lượng phòng không, không quân" - ông Thắng nhấn mạnh.

Cũng thảo luận về vấn đề trang bị máy bay, tàu thuyền cho CSCĐ, đại biểu Quản Minh Cường (đoàn Đồng Nai) cho rằng lực lượng chức trách sử dụng máy bay, tàu ngầm là chuyện bình thường trên thế giới.

"Các lực lượng cảnh sát, hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư ở Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Campuchia cũng sử dụng rất nhiều. Chẳng lẽ Việt Nam chúng ta lại đi sau họ? Các tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hoạt động, sử dụng máy bay trực thăng, thậm chí cả chuyên cơ nên CSCĐ được trang bị máy bay là rất bình thường" - ông Cường nêu quan điểm.