Cảnh báo mưa đông và gió giật mạnh ở Hà Nội chiều nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa cho khu vực Quảng Bị, Hòa Phú, Thanh Oai, Dân Hòa, Phượng Dực, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn, Hương Sơn và các khu vực phía Nam của Hà Nội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong chiều tối nay, vùng mây này gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 19/7, nhiều khu vực ở Hà Nội có gió to sau đó mưa lớn khiến nhiều đồ vật, công trình bị hư hỏng.

Hà Nội gió to kèm theo mưa lớn chiều 19/7 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão Wipha (bão số 3) từ chiều tối nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Mưa kéo dài đến ngày 24/7.

Đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Để chủ động ứng phó với bão và nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các công điện, văn bản của các bộ, Thủ tướng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với thiên tai.

Chủ tịch UBND các phường, xã được thành phố giao chỉ đạo rà soát kỹ các khu dân cư, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập sâu để chủ động ứng phó.

TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan sẵn sàng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, sạt lở đất, ngập lụt để chủ động, kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi có tình huống.