Cán bộ vi phạm giao thông bị báo về cơ quan xử lý

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa giao Công an tỉnh tiếp tục kiểm soát nồng độ cồn, xử lý xe ô tô cơi nới thùng, quá khổ, quá tải. Kiểm soát chất lượng phương tiện, không để xe hết niên hạn sử dụng hoạt động trên đường, nhất là xe vi phạm được sử dụng vận chuyển hành khách, công nhân, học sinh.

Đặc biệt, ông Thành yêu cầu công an xử nghiêm các vi phạm giao thông, không bỏ qua cho các vi phạm vì tiêu cực, tác động từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc).

"Các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước được gửi về để cơ quan biết, có hình thức xử lý theo quy định của cơ quan", Chủ tịch Vĩnh Phúc nhấn mạnh yêu cầu.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc quán triệt, chỉ đạo sâu rộng trong lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng "xe dù, bến cóc", dừng đỗ không đúng quy định, nhồi nhét hành khách. Ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho tính mạng của nhân dân.

Ngành công an cần có biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho lực lượng khi tổ chức ngăn chặn đua xe trái phép. Tiếp tục phổ biến các quy định "Đã uống rượu bia - không lái xe", "Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện", "Không sử dụng điện thoại khi lái xe".

Chủ tịch Vĩnh Phúc yêu cầu công an xử nghiêm các vi phạm giao thông, không bỏ qua cho các vi phạm vì tiêu cực, tác động từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài (Ảnh minh họa: Tiến Dũng).

Công an chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ nói riêng cũng như trên địa bàn tỉnh nói chung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cuối năm 2022.

Những chỉ đạo nêu trên được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra sau khi nhận được thông báo của Bộ Công an về kết luận của Đại tướng Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị quán triệt Chỉ thị số 10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.