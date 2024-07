Cán bộ Nội chính cần bản lĩnh, không để "viên đạn bọc đường" xuyên thủng

Ngày 5/7, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Nội chính Trung ương và chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao kết quả, nỗ lực của Ban Nội chính Trung ương thời gian qua khi đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, bản lĩnh, quyết liệt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, Ban Nội chính Trung ương đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng nhiều chủ trương, quan điểm, định hướng lớn, chiến lược về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường (Ảnh: Đặng Phước).

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu sơ kết, tổng kết, xây dựng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư… hơn 20 Đề án và trên 300 báo cáo quan trọng.

Trên cơ sở đó, Ban đã tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, gồm nhiều vấn đề mới, khó.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá rất cao việc Ban Nội chính Trung ương luôn chủ động, sáng tạo, góp phần tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước đột phá mới trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài...

Ngoài ra, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực…

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Đặng Phước).

Biểu dương những kết quả đạt được, song Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và chia sẻ sâu sắc với cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương về vụ việc vừa qua xảy ra ở Ban, liên quan đến một phó trưởng ban đã bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

"Đây là sai phạm có tính cá nhân, nhưng đã ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, uy tín của Ban Chỉ đạo và niềm tin của nhân dân", ông Lương Cường động viên cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương và nhắc đây là bài học đắt giá, phải rất cảnh giác, tỉnh táo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác.

Theo Thường trực Ban Bí thư, cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng phải có trái tim nhiệt huyết, có cái đầu đầy bản lĩnh và trí tuệ, có đôi chân vững chắc và đôi bàn tay sạch để đứng vững, đứng thẳng và khước từ mọi sự cám dỗ tầm thường, giữ danh dự của người cán bộ nội chính.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ phải thường xuyên tôi luyện, rèn luyện bản thân luôn vững vàng, chắc chắn để không một viên đạn, mũi tên nào có thể xuyên thủng, nhất là những "viên đạn, mũi tên bọc đường".

Chỉ còn hơn một năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIII, Thường trực Ban Bí thư lưu ý Ban Nội chính Trung ương cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (Ảnh: Đặng Phước).

Ban cũng cần tham mưu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ, đảng viên, phục vụ công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư: "Dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng".

Cũng theo yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư, Ban Nội chính cần tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và yêu cầu, cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương nêu cao trách nhiệm, khiêm tốn, cầu thị, đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.