Cán bộ công an xã giúp đỡ người đàn ông qua đời khi "lạc" nhà hơn 10 năm

Ngày 5/10, Bộ Công an thông tin về trường hợp một bệnh nhân ở huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) bị lạc, qua đời, được cán bộ Công an xã Mỹ Thạnh Bắc (tỉnh Long An) giúp đỡ.

Thư cảm ơn của người thân ông Trung (Ảnh: C.A).

Theo nhà chức trách, sáng 26/8, Công an xã Mỹ Thạnh Bắc nhận tin báo về trường hợp một người đàn ông có dấu hiệu bị bệnh, mất nhận thức, không rõ lai lịch ở trên địa bàn.

Khi đó, Trung tá Nguyễn Thành Phục (Trưởng Công an xã) đã cử cán bộ xuống hiện trường, lập tức gọi ô tô đưa người đàn ông trên đi cấp cứu. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, người này tử vong.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định danh tính người đàn ông trên là ông Lương Ngọc Trung (59 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng).

Tìm hiểu về nhân thân ông Trung, Công an xã Mỹ Thạnh Bắc biết được, gia đình ông có hoàn cảnh khó khăn, mẹ già hơn 80 tuổi. Bản thân ông Trung cũng đã lưu lạc khỏi nhà hơn 10 năm nay.

Thấy vậy, Trung tá Phục và các cán bộ Công an xã Mỹ Thạnh Bắc đã vận động hỗ trợ xe, quan tài miễn phí giúp đưa ông Trung đi hỏa táng.

Trước nghĩa cử cao đẹp trên, người thân ông Trung đã viết thư cảm ơn và Công an xã Mỹ Thạnh Bắc.