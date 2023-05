Cấm cán bộ công an can thiệp xử lý vi phạm giao thông

Ngày 21/5, Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; đặc biệt nghiêm cấm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

CSGT Đồng Nai diễu hành trong lễ ra quân ngày 21/5 (Ảnh: H.B).

Cũng tại lễ ra quân tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ khắc phục các tồn tại hạn chế, khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai ngay các hoạt động tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn 24/24h.

Phương thức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang mật phục và bố trí thời gian hoạt động hiệu quả; thường xuyên thay đổi tuyến, địa bàn kiểm tra. Khi làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân, có thái độ đúng mực khi tiếp xúc với người dân…

Lưu ý phải đảm bảo an toàn cho lực lượng, tính mạng, sức khỏe của người dân và cả người vi phạm.