"Cái kết đắng" cho thanh niên xúc phạm Cảnh sát giao thông trên Facebook

Dân trí Ngày 2/6, Công an tỉnh Yên Bái vừa quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với L.X.C., về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội Facebook.

C. tại cơ quan công an (Ảnh: Thu Trang).

Ngày 26/5, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook, Công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) đã phát hiện tài khoản Facebook "Xuân Chắc" đăng tải hình ảnh hai cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm việc, kèm theo bình luận xúc phạm uy tín, danh dự CSGT.

Công an huyện Lục Yên đã tổ chức xác minh nội dung, hình ảnh đăng tải và chủ sở hữu tài khoản Facebook "Xuân Chắc" là L.X.C. (SN 1987) trú tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên.

Tại cơ quan công an, L.X.C. khai nhận, vào khoảng 9h ngày 26/5, C. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh 2 cán bộ CSGT Công an huyện Lục Yên, kèm theo nội dung bình luận xúc phạm uy tín, danh dự CSGT.

Trước đó, vào 8h40 ngày 26/5, tổ CSGT Công an huyện Lục Yên phối hợp với Công an xã Minh Chuẩn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến đường liên xã Tân Lĩnh - Minh Chuẩn, đã phát hiện L.X.C. điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và mời L.X.C. về trụ sở UBND xã để làm việc. Quá trình làm việc, L.X.C. đã dùng điện thoại cá nhân chụp ảnh cán bộ CSGT. Sau đó, C. đăng tải ảnh này lên mạng xã hội bằng tài khoản Facebook "Xuân Chắc" nhằm mục đích xúc phạm uy tín, danh dự hai cán bộ CSGT.

Làm việc với cơ quan công an, L.X.C. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an huyện Lục Yên củng cố hồ sơ, lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.X.C. về hành vi cung cấp thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính L.X.C. đối với các hành vi nêu trên.

Ngày 2/6, căn cứ các quy định của pháp luật, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định xử phạt hành chính L.X.C. với mức phạt là 7,5 triệu đồng.

