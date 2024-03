Các bóng hồng xinh đẹp múa dao găm, côn nhị khúc

Thành lập năm 1959, lực lượng Công an nhân dân vũ trang Nghệ An, nay là Bộ đội biên phòng (BĐBP) Nghệ An, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 468km đường biên giới, tiếp giáp 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô ly Khăm Xay của nước Lào và 82km bờ biển.

Đơn vị cũng có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đầu não, mục tiêu chính trị, kinh tế trọng yếu ở nội địa của tỉnh Nghệ An.

Bộ đội biên phòng biểu diễn võ thuật với dao găm, côn nhị khúc (Video: Hoàng Lam).

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, BĐBP Nghệ An 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 8 tập thể và 4 cá nhân thuộc BĐBP Nghệ An được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác (Ảnh: Lê Thạch).

Cùng với việc bảo vệ bình yên biên giới, giúp người dân các xã vùng biên nơi đồn đóng quân xóa đói, giảm nghèo, với lực lượng ngày càng tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, BĐBP Nghệ An ngày càng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Trong những năm qua, đơn vị đã trực tiếp, phối hợp đấu tranh, bắt giữ, xử lý hơn 1.800 vụ/2.300 đối tượng, thu giữ hàng trăm kg ma túy các loại, giải cứu hơn 50 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc... (Ảnh: Lê Thạch).

Để làm chủ các tình huống, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, lực lượng BĐBP Nghệ An không ngừng nâng cao nghiệp vụ, sức chiến đấu, tinh thông võ thuật... (Ảnh: Hoàng Lam).

Võ thuật biên phòng được xây dựng và phát triển từ việc kế thừa những trường phái võ thuật truyền thống của Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa một số môn phái võ thuật trên thế giới như boxing, thiếu lâm, karate, judo, taekwondo, được phát triển thành môn võ có tính đối kháng cao, độc đáo và mang phong cách riêng của BĐBP (Ảnh: Hoàng Lam).

Trinh sát biên phòng Nghệ An luyện tập các động tác võ thuật với dao găm (Ảnh: Lê Thạch).

Trong kho tàng võ thuật cổ truyền dân tộc, dao găm là một loại vũ khí thông dụng được nhiều phái võ nghiên cứu, luyện tập. Với cấu trúc đơn giản gọn nhẹ, dễ cất giấu, dễ sử dụng, dao găm là loại vũ khí có hiệu quả chiến đấu cao, đặc biệt trong các trường hợp đánh gần, đánh nhiều đối tượng, đánh đối kháng với đối phương (Ảnh: Lê Thạch).

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An biểu diễn các đòn đánh với côn nhị khúc (Ảnh: Lê Thạch).

Việc sử dụng thành thạo côn nhị khúc với những đường đánh linh hoạt, bất ngờ, biến hóa, đánh bằng cả 2 tay, đánh trên 4 phương, 8 hướng; đổi hướng tấn công nhanh sẽ giúp cán bộ chiến sỹ BĐBP nhanh chóng khống chế đối tượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh bắt các loại tội phạm nguy hiểm như tội phạm ma túy, đối tượng gây rối, gây bạo loạn.... trên địa bàn (Ảnh: Lê Thạch).

Luyện khí công, nội công, cường công là những bài tập không thể thiếu trong huấn luyện võ thuật tại các đơn vị vũ trang. Luyện khí công có tác dụng tạo nên sức chịu đựng phi thường của cơ thể và sức mạnh của đòn đánh để tấn công đối phương.

Trong ảnh là hai cán bộ biên phòng sử dụng khí công, nội công và cường công, tạo nên một khối cơ thể "mình đồng da sắt", nằm trên thủy tinh vỡ, trên bàn chông để đồng đội dùng búa tạ đập vỡ tảng đá trên người mà không gây ra thương tích nào (Ảnh: Hoàng Anh).

Tương tự, khi việc luyện tập khí công đã đạt đến trình độ có thể đóng kín huyệt theo ý muốn, biến thân thể thành một khối đồng, cán bộ biên phòng nằm trên 2 thanh kiếm sắc, để đồng đội đập vỡ tảng đá trên bụng (Ảnh: Hoàng Anh).

Cán bộ biên phòng vận khí công chống giáo vào yết hầu đẩy ô tô đi cả chục mét.

Võ thuật biên phòng là tấm khiên, là vũ khí của các chiến sĩ biên phòng. Với đặc thù trong công việc đi tuần tra theo nhóm nhỏ tại các khu vực có địa hình phức tạp, kẻ địch có thể tấn công bất cứ khi nào từ nơi ẩn nấp nhưng các chiến sĩ biên phòng không thể ra đòn trước nếu chưa biết chắc đối tượng có phải tội phạm hay không.

Do đó, để nâng cao tính thực chiến, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An không ngừng luyện tập, thực hiện nhuần nhuyễn từng bài võ, từng thế đánh để luôn làm chủ trước mọi tình huống, tấn công có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn được phân công (Ảnh: Hoàng Anh).