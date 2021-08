C06 nói gì về tình trạng ùn ứ khi thực hiện tờ khai y tế của Bộ Công an?

Dân trí Chiều nay (15/8), đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã lên tiếng về tình trạng ùn ứ giao giao thông do người dân khai báo y tế bằng tờ khai của Bộ Công an.

Trong 2 ngày 14 và 15/8, tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong nội thành TPHCM bắt đầu kiểm tra việc di chuyển của công dân bằng mã QR qua hệ thống do Bộ Công an xây dựng tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại các chốt kiểm soát dịch nói trên vào sáng nay (15/8) đã xảy ra ùn tắc cục bộ, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ khai báo để qua chốt. Ùn tắc cục bộ đã diễn ra tại các chốt kiểm dịch Covid-19 trong nội thành TPHCM, khi người dân thực hiện khai báo qua hệ thống "kê khai Covid-19" của Bộ Công an. Liên quan đến tình trạng trên, chiều nay, phóng viên Dân trí đã trao đổi với đại diện lãnh đạo C06, được biết, việc xảy ra ùn ứ trong quá trình bắt đầu thực hiện phần mềm này là do tình trạng công dân chưa khai báo trước khi di chuyển đến điểm chốt. Đại diện C06 nói thêm, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19, hiện nay, Bộ Công an đang triển khai trên cả nước phần mềm quản lý "di biến động công dân" vùng dịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát, truy vết công dân nghi nhiễm F0, F1, F2 khi cần thiết. "Công dân trước khi di chuyển thực hiện khai báo thông tin trên trang suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, tại điểm kiểm soát chốt sẽ thực hiện quét mã QR mà công dân đã được tạo để thực hiện kiểm soát khi qua trạm", vị đại diện C06 nói. Về giải pháp khắc phục, theo C06, đối với các cơ quan, tổ chức cần thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn bộ nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; phối hợp với lực lượng công an cấp cơ sở để tuyên truyền đến từng nhà, từng người để thực hiện kê khai thông tin trước khi di chuyển qua các trạm kiểm soát. Các cơ quan, tổ chức cần quyết liệt chỉ đạo các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 sử dụng phần mềm này để kiểm soát. Lực lượng tại các trạm kiểm soát cần thực hiện linh hoạt nhưng phải bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người dân; kiểm soát chặt chẽ đối với người di chuyển trong "vùng đỏ" và giữa "vùng đỏ" với "vùng xanh". Các chốt tổ chức linh hoạt việc phân công cán bộ kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông bảo đảm giãn cách và không gây ra hiện tượng ùn tắc giao thông. "Trường hợp tại các liên trạm kiểm soát có hiện tượng ùn tắc cao, nếu tuyến đường của công dân di chuyển có trạm kiểm soát tiếp theo thì hướng dẫn người dân đến trạm tiếp theo để kiểm tra", đại diện C06 nói. Đối với người dân phải thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch. Các địa phương phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: "Mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, chung tay chống dịch". Ngoài ra, người dân cần thực hiện khai báo thông tin tại trang suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi di chuyển qua các trạm kiểm soát. Vị đại diện C06 cho biết, ngày 14/8 vừa qua, Bộ Y tế đã có Công văn số 1197/TB-BYT chỉ đạo các đơn vị về triển khai phần mềm của Bộ Công an trên toàn quốc, trên cơ sở đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung quyết liệt các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 sử dụng phần mềm này để kiểm soát. Đại diện C06 cho biết, tính đến hôm nay (15/8), trên hệ thống phần mềm ghi nhận 96.347 số lượng tờ khai báo y tế online đi qua các trạm kiểm soát (trong đó 95.118 số lượng tờ khai được chấp nhận khi đi qua trạm, 1.229 số lượng tờ khai bị từ chối do công dân nhập sai thông tin, thông tin không khớp với giấy tờ tùy thân, không đủ giấy tờ khi khai báo như giấy xét nghiệm, giấy qua đường). Công an các đơn vị địa phương đã tạo 1.891 trạm kiểm soát, 4.016 tài khoản cán bộ từ tỉnh/huyện/xã để sử dụng tại trạm kiểm soát. "Hiện nay, phần mềm sử dụng bình thường và sẵn sàng cho nhân dân khai báo. Bộ Công an đang tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện App để cho công dân chỉ cần khai báo một lần, thuận tiện trong quá trình sử dụng", đại diện C06 cho biết. Về quá trình phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai hệ thống khai báo y tế nói trên, đại diện C06 thông tin: Các Bộ đánh giá việc kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép xác thực thông tin công dân phục vụ triển khai các công nghệ phòng, chống dịch trên phạm vi toàn quốc là rất cần thiết; Sử dụng chung một mẫu tờ khai y tế để thuận tiện cho công dân trong quá trình khai báo, di chuyển; Thống nhất một mã QR sử dụng chung cho từng công dân liên thông giữa các nền tảng, hệ thống, phần mềm (Ví dụ: Ncovi, Bluzone,…) và đang khẩn trương điều chỉnh kỹ thuật để thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân. "Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chịu trách nhiệm về hạ tầng kết nối, bảo đảm dữ liệu đồng bộ, thông suốt", đại diện C06 nói thêm. Nguyễn Dương