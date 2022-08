Bộ trưởng Tô Lâm nói về tầm quan trọng trong bảo đảm an ninh kinh tế

Chiều 26/8, tại TP Đà Nẵng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ an ninh kinh tế (ANKT).

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị (Ảnh: Xuân Mai).

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục ANKT trình bày báo cáo về công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; 5/22 chuyên đề, bài giảng chuyên sâu, mang tính định hướng về những vấn đề nổi lên trên các lĩnh vực kinh tế…

Qua đó, đã trang bị cho lực lượng ANKT toàn quốc những kiến thức cần thiết, những vấn đề cần chú ý nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANKT trong tình hình hiện nay. Ngoài ra, đại biểu công an các địa phương đã tham gia 20 tham luận, chia sẻ, lan tỏa những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác đảm bảo ANKT tại các địa phương.

Đặc biệt, hội nghị đã nghe 6 chuyên đề do lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng, Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày cung cấp tình hình, quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực của nền kinh tế; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành kinh tế với lực lượng ANKT ở Trung ương và địa phương.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục ANKT phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Xuân Mai).

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị tập huấn của Cục ANKT; khẳng định, đây là hội nghị quan trọng, giúp lực lượng ANKT toàn quốc nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANKT.

"An ninh quốc gia là vấn đề đặc biệt hệ trọng, then chốt, sống còn của Đảng, Nhà nước và của chế độ. Bảo đảm an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an Nhân dân làm nòng cốt, trong đó ANKT là trung tâm, là nền tảng, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội", ông Lâm nhấn mạnh.

Bảo đảm ANKT giữ vị trí chiến lược, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc gia của đất nước. ANKT là một bộ phận trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn, là nền tảng của bảo đảm an ninh quốc gia; bảo vệ ANKT có mối quan hệ chặt chẽ với công tác bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực chính trị nội bộ, văn hóa, tư tưởng, thông tin...

Ông Lâm đánh giá cao những trao đổi quý báu của lãnh đạo các Bộ tại hội nghị; đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Bộ Công an trong việc đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ quan, tổ chức, địa bàn được giao phụ trách...

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Xuân Mai).

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, lực lượng ANKT phải chủ động nắm chắc tình hình, dự báo từ sớm, từ xa những vấn đề tác động đến ANKT, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách và giải pháp toàn diện, phù hợp, góp phần bảo vệ vững chắc ANKT, chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

"Trong xu hướng hội nhập quốc tế, nền kinh tế đất nước phải mở cửa để phát triển, nhiệm vụ bảo đảm ANKT giai đoạn này hết sức quan trọng, lực lượng ANKT cần phải có cái nhìn khái quát, rộng lớn để đánh giá đúng mức độ để hội nhập. Yêu cầu đặt ra của chúng ta là xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tự cường trong quá trình hội nhập", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.