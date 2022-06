Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp

Chiều 7/6, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan, nhiều đại biểu đề cập tới vấn đề xuất khẩu nông sản gặp khó, nông sản được mùa mất giá…

"Nông dân đã nghèo còn đeo thêm khổ"

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (đoàn Bạc Liêu) đề cập tới tình trạng vật tư nông nghiệp tăng vào mùa vụ sản xuất, tình trạng được mùa mất giá hoặc là người dân còn tìm kiếm cây trồng vật nuôi không phải là vấn đề mới, đã được chất vấn nhiều lần.

"Tôi muốn hỏi Bộ trưởng đâu là điểm nghẽn của vấn đề này và đến bao giờ chúng ta mới khắc phục được tình trạng vấn đề này. Trong thời gian vừa qua tôi được biết có nhiều chính sách ban hành liên quan đến vấn đề này và khi nào mới đi vào cuộc sống để cho người dân có thể phát huy được tiềm năng, lợi thế của mình?" - đại biểu đoàn Bạc Liêu chất vấn.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Ảnh: Quốc Chính).

Đại biểu Chu Thị Hồng Thái (đoàn Lạng Sơn) nêu vấn đề giá phân bón, thức ăn chăn nuôi cao, làm người dân khó khăn, "lấy công làm lãi". Đây là bài toán cấp thiết đối với ngành nông nghiệp. Nữ đại biểu đề nghị Bộ trưởng Lê Minh Hoan đưa ra giải pháp hỗ trợ nông dân yên tâm sản xuất.

Theo đại biểu Hà Anh Công (đoàn Thái Nguyên), thời gian qua, cử tri rất lo lắng về tình trạng ùn tắc hàng nông sản xuất khẩu ở các cửa khẩu phía Bắc gây khó khăn, tăng chi phí, gây tốn kém lớn, ảnh hưởng nhiều đến nền sản xuất nông nghiệp.

"Một trong những nguyên nhân là do chính sách nhập khẩu liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa nông sản phía Trung Quốc có nhiều thay đổi đòi hỏi chất lượng nhập khẩu ngày càng tăng, ngày càng cao hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn như các nước châu Âu và Hoa Kỳ" - đại biểu Hà Anh Công cho biết và đề nghị Bộ trưởng NN&PTNT đưa ra giải pháp giúp người nông dân nâng cao chất lượng hàng nông sản, nâng cao giá trị nông sản và qua đó tăng cường xuất khẩu, xây dựng một nền xuất khẩu bền vững.

Chất vấn về tình trạng phân bón giả, đại biểu Dương Văn Phước (đoàn Quảng Nam) cho rằng người "nông dân đã nghèo còn đeo thêm khổ và đề nghị Bộ trưởng NN&PTNT có giải pháp nào để xử lý nghiêm tình trạng phân bón giả? Giải pháp gì để nông sản Việt Nam được khẳng định trong thời gian tới.

Đại biểu Dương Văn Phước (Ảnh: Quochoi.vn).

Cùng mối quan tâm về giá phân bón, đại biểu Lê Thị Song An (đoàn Long An) quan tâm chất vấn tình trạng giá phân bón cao, giá nông sản lại không tiêu thụ được. Bà An dẫn ví dụ thanh long có thời điểm xuống rất thấp không tiêu thụ được, nông dân sản xuất không có lãi, phải phá bỏ thanh long chuyển sang cây trồng khác.

Bộ trưởng: Tôi sợ nhất câu "đến bao giờ"

Trả lời vấn đề đại biểu Trần Thị Hoa Ry (đoàn Bạc Liêu) nêu, Bộ trưởng Lê Minh Hoan thẳng thắn nói tới vấn đề tăng giá, được mùa và giải pháp quyết tình trạng này.

"Tôi sợ nhất câu "đến bao giờ". Chúng ta đang điều hành nền kinh tế thị trường, chiến lược từ trên xuống dưới nhưng thực hiện thì từ dưới lên trên" - Bộ trưởng cho biết và nói thêm "Phát biểu của tôi không phải thoái thác trách nhiệm của Bộ trưởng, Bộ trưởng sẽ làm hết trách nhiệm của mình, nhưng tất cả nếu có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự năng động của chính quyền địa phương thì nó sẽ giải quyết được. Nhanh hay chậm là ở chỗ đó".

Dẫn chứng câu chuyện nông sản của một số địa phương như cà rốt Hải Dương, xoài Sơn La, nhãn lồng Hưng Yên, quả vải ở Bắc Giang, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu rõ, khi các địa phương vào cuộc một cách chủ động, thậm chí lãnh đạo địa phương trực tiếp đi tiếp thị xúc tiến thương mại thì hình ảnh lãnh đạo địa phương cũng chính là thương hiệu của nông sản địa phương. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ một lãnh đạo Hải Dương từng nói rằng "đất đai Hải Dương manh mún nhưng tư duy của người Hải Dương không được manh mún".

Nêu rõ bản chất nông nghiệp là rủi ro, thiên tai, dịch bệnh, thị trường, khó định lượng, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh vấn đề là chúng ta dũng cảm, kiên trì cùng nhau đi và từ câu chuyện của Hải Dương hay của địa phương khác bắt đầu kích hoạt các địa phương còn lại.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan (Ảnh: Quốc Chính).

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cảm ơn 14 triệu hộ nông dân Việt Nam đã rất năng động, linh hoạt góp phần vào kết quả xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong năm 2021 đạt 48,6 tỷ USD, trong bối cảnh rất khó khăn.

Đề cập đến vấn đề ùn ứ nông sản ở các cửa khẩu phía Bắc, ông Lê Minh Hoan cho biết, trong thời gian cao điểm nhất, Bộ NN&PTNT cùng Bộ Công Thương đã vào cuộc với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nông dân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh đây là trường hợp bất khả kháng, do quy định giữa hai bên.

Về nguyên liệu, theo ông Lê Minh Hoan, đó là băn khăn của một quốc gia làm nông nghiệp nhưng phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, từ phân bón và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi. Vừa qua, các Bộ, ngành đã có nhiều cuộc làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan để có giải pháp cho vấn đề này.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: "Tôi sợ nhất câu đến bao giờ" (Ảnh: Quốc Chính).

Đối với việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, người đứng đầu ngành NN&PTNT cho biết: "Ngoài yếu tố dịch bệnh Covid-19, thị trường Trung Quốc ngày càng khó tính hơn, trong khi có thực trạng nhiều năm đã quen rằng đây là thị trường dễ tính. Khi họ yêu cầu cao hơn, chúng ta lại chậm thay đổi, chậm thông tin cho người dân biết. Bộ trưởng thẳng thắn cho rằng ở đây có trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, 14 triệu hộ nông dân luôn phải đổi mặt với những rủi ro. "Chúng ta tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại thị trường, tổ chức lại các hiệp hội ngành hàng để chuyển dần sang chính ngạch, để một ngày nào đó hàng hóa của chúng ta chuẩn hóa, đưa sâu vào thị trường nội địa Trung Quốc" - ông Hoan kỳ vọng.

Về vấn đề được mua mất giá, theo Bộ trưởng đây là quy luật kinh tế và chúng ta phải tổ chức lại sản xuất, chính quy lại ngành hàng, phân bổ thị trường... "Bộ Nông nghiệp nhận trách nhiệm Thủ tướng Chính phủ giao và sớm cùng các cơ quan làm việc này", ông nói.