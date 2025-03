Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đảm bảo bình đẳng đối với đồng bào dân tộc

Chiều 20/3, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Giảm 3 tổ chức cấp vụ, 4 tổ chức cấp phòng

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cho biết ngày 18/2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 176/2025/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó Bộ Dân tộc và Tôn giáo là 1 trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập từ ngày 1/3 trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26/2 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Theo ông Y Vinh Tơr, Bộ Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các ngành, lĩnh vực như: Công tác dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo,...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ Dân tộc và Tôn giáo có 13 vụ, trong đó có 9 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước; 4 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.

Trong đó, Ban Tôn giáo Chính phủ là tổ chức cấp cục, cơ cấu tổ chức gồm 7 đơn vị cấp phòng; Văn phòng bộ, Thanh tra bộ có đơn vị cấp phòng theo quy định.

Ngay sau khi có Nghị định của Chính phủ về thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Đảng ủy, lãnh đạo Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ; kết quả giảm 3 tổ chức cấp vụ và tương đương (đạt 17,6%), giảm 4 tổ chức cấp phòng (đạt 36,3%).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ban hành các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ từ ngày 1/3 và kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bộ máy các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.

Triển khai nghị định 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có 115 người là công chức, viên chức và người lao động đăng ký nguyện vọng nghỉ việc (nghỉ hưu và nghỉ thôi việc) để hưởng chính sách; đã giải quyết cho nghỉ đợt 1 cho 20 người, theo ông Y Vinh Tơr.

Về công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong thời gian tới, ông Y Vinh Tơr đề xuất tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số, người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc,...

Bên cạnh đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quan tâm, phối hợp nghiên cứu báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét cho chủ trương và định hướng trong việc xác định thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vấn đề dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa chiến lược

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng sự ra đời của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở kế thừa nhiều năm về công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng.

Ông Đánh giá, vấn đề dân tộc và tôn giáo có ý nghĩa chiến lược xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

"Tổng hợp rất nhiều yếu tố tạo nên nền tảng vững chắc sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong đó có yếu tố tôn giáo là rất quan trọng. Đảng ta đã khẳng định sự đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa người có tín ngưỡng và người không theo đạo", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Nghĩa tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc và đề nghị làm tốt hơn nữa về vấn đề dân tộc và tôn giáo.

Về công tác dân tộc và tôn giáo trong thời gian tới, ông Nghĩa cho rằng trong thời kỳ mới, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong nhận thức của cán bộ đảng viên, hệ thống chính trị rồi mới đến nhận thức trong nhân dân, đồng bào tôn giáo.

"Chúng ta sẽ tiếp tục làm đa dạng hơn, hiệu quả hơn và phát huy tối đa những phương thức truyền thông mới để làm tốt công tác dân tộc và tôn giáo", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc.

Xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi được Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các cán bộ, lãnh đạo đến thăm, động viên, trao đổi công việc trong thời gian tới, đặc biệt là việc phối hợp thực hiện tốt công tác dân tộc và tôn giáo.

Ông đánh giá, các chỉ đạo, góp ý tại buổi làm việc là định hướng quan trọng về công tác lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là công tác tuyên giáo và dân vận đối với các thể chế hóa trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

"Làm lĩnh vực lao động thương binh và xã hội đã khó, gian khổ lo cho các cháu từ nằm trong bụng mẹ đến người nằm trong lòng đất với 74 đầu mối, 14 lĩnh vực đã khó nhưng khi được Tổng Bí thư, Bộ Chính trị phân công sang Bộ Dân tộc và Tôn giáo tôi lại thấy khó hơn nhưng cũng thấy tràn đầy sinh khí hơn", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, khi nhậm chức tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo mọi thứ đều mới mẻ, là "học trò mới nhất" nhưng với tinh thần không chờ đợi, câu giờ, ông đã bắt tay ngay vào công việc.

Ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã quán triệt xuyên suốt mục tiêu lớn nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Dung, chúng ta phải đảm bảo bình đẳng, hài hòa các lợi ích đối với đồng bào dân tộc, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, tôn giáo.

Trên cơ sở đó phấn đấu đạt mục tiêu là đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, an ninh xã hội, xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo, vấn đề bức xúc xã hội, không để xảy ra các điểm nóng; xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, ứng phó với các hiểm họa an ninh phi truyền thống, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Ông kỳ vọng thời gian tới Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, định hướng, phối hợp các vấn đề dân tộc và tôn giáo với Bộ Dân tộc và Tôn giáo để đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Về chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị trong thời gian tới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị nêu những vấn đề có tính chất chiến lược mà hai bên cần thực hiện.

Trong đó, các bên cần lựa chọn những việc phải làm ngay, những việc trọng tâm phải giải quyết đạt hiệu quả cao, ra sản phẩm, chuyển biến rõ rệt và "ra tấm, ra món"; đưa các chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống để người dân được thụ hưởng một cách thực chất các thành tựu mà cách mạng đem lại.