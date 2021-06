Bộ trưởng Công an gửi thư khen lực lượng làm tốt nhiệm vụ trong dịch bệnh

Dân trí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa gửi thư khen cán bộ, chiến sỹ làm tốt nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và nắng nóng gay gắt.

Ngày 3/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an các đơn vị, địa phương về những kết quả, thành tích và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Nội dung thư khen nêu rõ: Trong những ngày gần đây, mặc dù trong điều kiện khó khăn, tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương, cùng với thời tiết nắng nóng nhưng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tận tụy với công việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để lại những dấu ấn sâu đậm, hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Lực lượng công an chốt chặn tại chốt kiểm soát trên đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp, TPHCM) lúc 0h ngày 31/5. Chiến sỹ công an chia sẻ: "Ngoài nhiệm vụ, chúng tôi còn tuyên truyền cho bà con nâng cao ý thức phòng chống dịch. Chính vì thế mà tấm chắn giọt bắn có gắn dòng chữ "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Ai ở chỗ nào ở yên chỗ đó"" (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Cụ thể, những cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông phải căng mình giữa nắng nóng hơn 40⁰C trên mặt đường để duy trì trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ phải ngày đêm duy trì tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới trời nắng nóng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phải thường trực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nêu cao cảnh giác, ý thức phòng chống cháy, nổ, nhất là cháy rừng trong mùa nắng nóng, hanh khô, đồng thời trực tiếp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Công an cơ sở, Công an xã, phường, thị trấn phải thường trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát biên giới, nhất là lực lượng Công an các xã biên giới, đồng thời tích cực xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Các lực lượng khác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an nhân đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện với nghĩa cử cao đẹp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" và kịp thời cứu người bị đuối nước. Trong đó, nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an mặc dù phải căng mình tham gia phòng, chống dịch, song vẫn tình nguyện hiến máu khẩn cấp cứu người, điển hình như: Thượng úy Đỗ Nam Duy, Phó trưởng Công an xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; Thượng úy Lê Bá Tứ, cán bộ D4-E26, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thượng sỹ Vi Thị Thảo, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang... đã tình nguyện hiến máu cứu 3 cháu bé trong vùng phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an đã kịp thời, nhanh trí tổ chức cứu người bị đuối nước như: Thượng úy Đỗ Đức Lưu, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Trung úy Lê Quốc Khánh, cán bộ Công an phường Thụy Khuê, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã kịp thời cứu người đuối nước ở Hồ Tây; Đại úy Phạm Ngọc Thắng, Phó trưởng Công an xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Thiếu úy Trần Minh Châu, cán bộ Đội An ninh, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận... đã kịp thời cứu người bị đuối nước. Đây là những hành động, việc làm thể hiện rõ nét về phẩm chất cách mạng của người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đặc biệt là ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng Công an nhân dân đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương về những kết quả, thành tích, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương kịp thời quan tâm động viên, khen ngợi, có hình thức chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân yên tâm, vững vàng, tích cực hơn nữa trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nguyễn Dương