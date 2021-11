Bộ trưởng Công an đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Dân trí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu tưởng niệm Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil, ngoại ô Thủ đô Paris, Pháp.

Trong thời gian công tác tại Pháp, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu tưởng niệm Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil, ngoại ô Thủ đô Paris, Pháp. Vòng hoa mang dòng chữ "Đảng ủy Công an Trung ương - kính viếng".

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành ngày 19/5/2005, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2005), là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp, đặc biệt là thành phố Montreuil.

Thăm "Không gian Hồ Chí Minh" tại Khu tưởng niệm, Đại tướng Tô Lâm đã gặp gỡ, trao đổi với một số bạn bè quốc tế, đại diện chính quyền và một số người dân của thành phố về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những người có mặt đều bày tỏ sự kính trọng với nhân cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người chiến sĩ cộng sản vĩ đại, Người anh hùng dân tộc kiệt xuất, là tấm gương đấu tranh không những cho nhân dân Việt Nam mà còn cho giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chiều 4/11, Đại tướng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc làm việc với một số đối tác Pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực cảnh sát, an ninh, cũng như một vài lĩnh vực cụ thể khác nhằm đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, mua bán người, di cư bất hợp pháp và các thách thức an ninh phi truyền thống một cách hiệu quả trong thời gian tới.

Phía Pháp đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn với các lực lượng chuyên ngành của Pháp, nhất trí thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới.

