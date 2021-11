Bộ trưởng Công an chủ biên cuốn sách về an ninh quốc gia

Dân trí Cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" do Bộ trưởng Tô Lâm chủ biên, là sự phát triển sâu sắc hơn, toàn diện hơn những nội dung mới về an ninh quốc gia.

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức giới thiệu cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng". Sách do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ biên; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản phát hành.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan Tủ sách "Công an nhân dân học và làm theo Bác".

Ngày 9/3/2021, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" đã được Bộ Công an khẩn trương tổ chức biên soạn dưới sự Chủ biên của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Việc xuất bản cuốn sách có ý nghĩa quan trọng bởi đây là ấn phẩm đầu tiên của một bộ, ngành Trung ương trong nghiên cứu, triển khai những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" do Bộ trưởng Tô Lâm làm Chủ biên.

Cuốn sách là sự phát triển sâu sắc hơn, toàn diện hơn những nội dung mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được phân tích tại Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở những nội dung cốt lõi của Chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia" đã được Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu giới thiệu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 28/3/2021.

Cuốn sách không chỉ là tài liệu nghiên cứu, học tập quan trọng, có ý nghĩa trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mà còn là cẩm nang để từ cấp ủy các cấp đến chi bộ tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo có ý nghĩa lâu dài, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng trong cả nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Với dung lượng 280 trang, cuốn sách được kết cấu thành hai phần. Phần thứ nhất "Bối cảnh mới và khái quát những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia". Phần thứ hai "Một số điểm mới nổi bật về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia" được trình bày trang trọng, hiện đại, phản ánh cô đọng, sâu sắc, toàn diện quan điểm an ninh chủ động; với cách tiếp cận đi từ tổng quan những điểm mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được đề cập, phân tích tại Đại hội XIII đến lựa chọn một số điểm mới nổi bật để phân tích, luận giải sâu sắc hơn.

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Phát biểu tại buổi giới thiệu cuốn sách, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Công an đang chỉ đạo đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường cho Công an cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã, tập trung xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng thời ngành mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân; sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để ngày càng có thêm nhiều đầu sách, tài liệu phục vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi giới thiệu sách.

Nhân dịp tổ chức giới thiệu cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng", Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị- Bộ Công an ra mắt Tủ sách "Công an nhân dân học và làm theo Bác" với mục đích tiếp tục phát huy phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác, lan tỏa những tấm gương "người tốt, việc tốt" trong lực lượng Công an nhân dân, thiết thực triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tại buổi giới thiệu, ban tổ chức đã trao cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" tặng Bộ trưởng Tô Lâm; Ban biên soạn, biên tập và Hội đồng nghiệm thu sách; đại biểu các cơ quan Trung ương; đơn vị thuộc Bộ và Công an một số địa phương…

Dịp này, Bộ Công an cũng đã trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác biên soạn, xuất bản cuốn sách.

Nguyễn Dương