Bộ Nông nghiệp không nhất trí với Hà Nội giữ lại 2 khu dân cư ven sông Hồng

Dân trí Liên quan đến Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) của TP Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã không tán thành với việc giữ lại 2 khu dân cư Bắc Cầu và Bồ Đề.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản gửi TP Hà Nội cho ý kiến về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Theo đó, Bộ NN&PTNT ghi nhận và đánh giá cao TP Hà Nội đã chủ động lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với quan điểm giải quyết về quy hoạch đảm bảo tuân thủ và cụ thể hóa các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng để có giải pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết các khu dân cư hiện có ở bãi sông, kết hợp khai thác quỹ đất bãi sông hợp lý, tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều, vừa đảm bảo không gian thoát lũ, an toàn đê điều, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân là rất cần thiết...

Tuy nhiên, theo Bộ NN&PTNT, UBND TP Hà Nội cần lưu ý một số nội dung trong quá trình lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng.

Khu dân cư Bắc Cầu, Bồ Đề nằm trong diện phải di dời

Cụ thể, đối với giải pháp quy hoạch về đê và đường ven sông, theo Bộ NN&PTNT, thống nhất với đề nghị của TP Hà Nội về việc nâng cấp đê hiện có đảm bảo an toàn chống lũ, kết hợp đáp ứng yêu cầu về giao thông. Bộ NN&PTNT thống nhất về giải pháp quy hoạch xây dựng về đường trên nguyên tắc không thu hẹp không gian thoát lũ, không nâng cao các tuyến đê bối hiện có, không xây dựng đê bối mới.

Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT nêu ý kiến, theo bản đồ Quy hoạch, phương án đề xuất xây dựng 2 tuyến đường ven sông được kết hợp chức năng là đê ngăn lũ với cao trình mặt đường +12,0 (trên mức lũ báo động 3), tương tự việc hình thành đê bối mới là không phù hợp. Vì vậy, đề nghị lựa chọn cao trình mặt đường tương đương cao trình mặt bãi sông tự nhiên hoặc cao trình đê bối hiện có (đối với tuyến đường đi trùng với đê bối hiện có) hoặc cao trình khu dân cư hiện có (đối với tuyến đường đi qua khu dân cư hiện có) để chỉ phục vụ phát triển giao thông, đảm bảo không gian thoát lũ và phù hợp với quy hoạch.

Đối với việc đề nghị không di dời các khu dân cư Bắc Cầu, Bồ Đề, theo Bộ NN&PTNT, Quy hoạch 257 (Phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình) đã xác định một số khu dân cư nằm sát bờ sông thuộc khu vực lòng sông co hẹp, tốc độ dòng chảy cao, dễ bị sạt lở gây mất an toàn khi có lũ cần phải di dời, trong đó có khu dân cư Bắc Cầu, Bồ Đề. Mặt khác, trong quá trình TP Hà Nội rà soát điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết trên địa bàn, cũng đã xác định các khu vực dân cư trên cần từng bước di dời để đảm bảo an toàn.

Làm rõ diện tích đất quy hoạch xây dựng ở bãi sông

Đối với 3 khu vực bãi sông (Tàm Xá - Xuân Canh, Thượng Cát - Liên Mạc, Chu Phan - Tráng Việt), Bộ NN&PTNT cho biết, hồ sơ quy hoạch Bộ NN&PTNT nhận được không có các thông số cụ thể về diện tích quy hoạch xây dựng tại các khu vực bãi sông nêu trên.

Tuy nhiên, theo Bộ NN&PTNT, với bãi Tàm Xá - Xuân Canh, tổng diện tích đất xây dựng vượt quá đất được xây dựng và chưa quy hoạch xây dựng về phía tuyến đê hiện tại theo Quy hoạch 257/QĐ-TTg.

Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng.

Đối với bãi Thượng Cát - Liên Mạc, Chu Phan - Tráng Việt, tổng diện tích đất quy hoạch xây dựng vượt quá 5% phần diện tích bãi sông có thể nghiên cứu xây dựng. Đồng thời, một số diện tích đất quy hoạch xây dựng nằm ngoài phạm vi phần bãi sông có thể nghiên cứu xây dựng theo Quy hoạch 257 là không phù hợp.

Vì thế, Bộ NN&PTNT đề nghị TP Hà Nội rà soát cụ thể để thực hiện phù hợp với Quy hoạch 257/QĐTTg, trong đó lưu ý, bãi Tàm Xá - Xuân Canh được quy hoạch xây dựng đô thị về phía tuyến đê hiện tại, diện tích xây dựng không được vượt quá 61,2 ha (15% x 408 ha).

Diện tích tối đa có thể nghiên cứu xây dựng (đối với các bãi sông còn lại) bằng 5% phần diện tích bãi quy định tại Phụ lục V Quy hoạch 257/QĐ-TTg. Cụ thể, bãi Thượng Cát - Liên Mạc diện tích tối đa có thể nghiên cứu xây dựng là 3,45 ha (5% x 69ha). Bãi Chu Phan - Tráng Việt, diện tích tối đa có thể nghiên cứu xây dựng là 18 ha (5% x 360ha);...

Nhất trí bổ sung danh mục, giữ lại... một số khu dân cư ở bãi sông Bộ NN&PTNT cũng cho ý kiến về việc TP Hà Nội đề nghị bổ sung danh mục (giữ lại, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết) các khu vực dân cư hiện có ở bãi sông thuộc các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng chưa có trong Phụ lục III Quy hoạch 257/QĐ-TTg. Theo Bộ NN&PTNT, việc bổ sung các khu vực dân cư hiện có nêu trên vào danh mục các khu vực dân cư tập trung như đề nghị của TP Hà Nội là cần thiết và phù hợp. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT thống nhất với đề nghị của TP Hà Nội về việc giữ lại khu vực dân cư Kim Lan - Văn Đức. Vì đây là khu dân cư hiện có thuộc khu vực bãi sông Xuân Quan, Phụng Công, thị trấn Văn Giang, đã được xác định trong Danh mục các khu vực dân cư tập trung hiện có.

Nguyễn Dương