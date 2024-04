Bố lùi xe bồn vào bãi đất trống nghi cán chết con trai 2 tuổi

Ngày 9/4, Công an Bình Phước đang phối hợp cùng Công an TP Đồng Xoài điều tra vụ bé trai 2 tuổi tử vong dưới bánh xe bồn. Vụ việc nghi do bố ruột trong lúc lùi xe vào bãi đất trống cán trúng nạn nhân.

Nạn nhân là bé B.T.T. (2 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Thiên Phước).

Theo đó, khoảng 18h ngày 8/4, anh Bạch Văn Tuấn (35 tuổi, bố bé T.), đang chơi đùa cùng bé, sau đó ra ngoài điều khiển xe bồn chạy vào bãi đất trống cạnh nhà.

Khi xe lùi vào trong, anh Tuấn không thấy con đâu nên đi tìm và phát hiện bé T. tử vong dưới bánh xe bồn.

Nhận tin báo, Công an TP Đồng Xoài có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc.