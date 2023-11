Bộ GTVT chỉ đạo tổng kiểm tra xe hợp đồng trên cả nước

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ và sở GTVT các tỉnh thành tổng kiểm tra hoạt động của ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe hợp đồng) sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này.

Việc tổng kiểm tra cũng căn cứ theo Công điện của Thủ tướng sau vụ tai nạn tại Lạng Sơn khiến 5 hành khách trên xe hợp đồng tử vong.

Chiếc xe hợp đồng gặp tai nạn khiến 5 hành khách tử vong tại Lạng Sơn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo đó, Cục Đường bộ và sở GTVT chịu trách nhiệm tổ chức tổng kiểm tra, chú trọng vào loại phương tiện từ 10 chỗ trở lên, từ đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cơ quan quản lý giao thông đường bộ phải tăng cường phối hợp với CSGT và công an địa phương để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên rà soát điều kiện an toàn giao thông của nhà xe trên địa bàn; thông qua dữ liệu giám sát hành trình để kiểm tra thời gian lái xe, tốc độ, số người trên xe...

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong ở Lạng Sơn, Bộ GTVT đề nghị Sở GTVT Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra điều kiện kinh doanh của các nhà xe và người lái có liên quan trong vụ việc.