Bộ Giao thông bàn giao trục cầu đường trên cao đẹp nhất Hà Nội

Các hạng mục công trình được bàn giao cho UBND TP Hà Nội tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 và mặt cầu đường bộ tầng 2 cầu Thăng Long, gồm: Phần mặt đường xe chạy tầng 2 cầu Thăng Long trong phạm vi 15 nhịp dàn thép; phần lề bộ hành, lan can, hệ thống hộ lan, hệ thống thoát nước mặt cầu, hệ thống an toàn giao thông; 6 khe co giãn trên phần dầm thép và 4 khe co giãn trên phần đường dẫn hai đầu cầu.

Đoạn tuyến đường trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long, Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thăng Long phối hợp với các cơ quan chức năng của UBND TP Hà Nội tổ chức bàn giao các hạng mục nêu trên; hoàn thiện các thủ tục pháp lý để giao tài sản cho UBND TP Hà Nội theo đúng quy định của Nghị định số 33 ngày 23/4/2019 của Chính phủ; giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Về phía UBND TP Hà Nội, Bộ GTVT đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thăng Long thực hiện các thủ tục tiếp nhận.

Trong quá trình hoàn thiện các thủ tục bàn giao tài sản, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm quản lý, bảo trì, đảm bảo công tác quản lý khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Trước đó, Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long có tổng mức đầu tư dự án gần 270 tỷ đồng đã được đưa vào khai thác ngày 7/1/2021.

Với giải pháp sửa chữa bằng kết cấu mặt cầu liên hợp nhẹ sử dụng công nghệ hàn đinh neo plasma và bê tông siêu tính năng, sau đó thảm bê tông nhựa polime đảm tuổi thọ của lớp bê tông siêu tính năng tối thiểu là 30 năm và lớp phủ bê tông nhựa polime là 10 năm.

Việc sửa chữa cầu Thăng Long được giới chuyên môn đánh giá bảo đảm đồng bộ, lưu thông thông suốt và an toàn giao thông trên tuyến đường vành đai 3, giảm tải cho cầu Nhật Tân và tuyến đường cửa ngõ của thành phố, tạo sự liên kết giữa các vùng.

Dự án xây dựng đường trên cao vành đai 3 Mai Dịch - Nam Thăng Long được thông xe ngày 11/10/2020. Dự án do Bộ GTVT là chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 5.343 tỷ đồng.

Đoạn tuyến Mai Dịch - Nam Thăng Long có chiều dài 4,59 km, điểm đầu tại Km0+130, phía Bắc cầu vượt Mai Dịch, điểm cuối tại Km5+497,72 phía Nam cầu Thăng Long. Vận tốc thiết kế 80 km/h.

Hai dự án này sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác đã kết nối đồng bộ và thông suốt trục giao thông đẹp nhất Hà Nội theo tiêu chuẩn đường cao tốc, từ cầu Phù Đổng đến cầu Thăng Long.

Trục giao thông này đã tạo nên tuyến liên kết vùng và khu vực, kết nối với sân bay quốc tế Nội Bài, các tuyến quốc lộ 1, 5, 6, 32, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ - Ninh Bình, đại lộ Thăng Long.