Bộ Công an thông tin diễn biến mới về tiến độ điều tra vụ Phúc Sơn

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 chiều 4/5, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đến nay cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 23 bị can liên quan vụ Phúc Sơn.

Con số này, theo ông Xô, tăng 6 bị can so với thông tin đã công bố tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng trước.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Khương Trung).

Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, lãnh đạo, cán bộ ở nhiều địa phương đã bị khởi tố, bắt giam thời gian qua.

Trong đó, có ba lãnh đạo cấp cao của tỉnh Vĩnh Phúc, gồm: cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Phó bí thư thường trực Phạm Hoàng Anh, cựu Chủ tịch Lê Duy Thành. Cả ba người này cùng bị khởi tố để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Tại Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Chủ tịch tỉnh Đặng Văn Minh, hai cựu Chủ tịch tỉnh Cao Khoa và Lê Viết Chữ, cùng nhiều cán bộ sở ngành khác.

Những người liên quan bị điều tra Nhận hối lộ hoặc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị bắt về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Hồi cuối tháng 2, cảnh sát cũng bắt giam Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu Pháo), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn. Hậu "Pháo" bị cáo buộc đưa tiền cho nhiều người, trong đó riêng bị can Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long) nhận 64 tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.